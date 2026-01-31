Güller ve Günahlar dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Güller ve Günahlar dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Güller ve Günahlar dizisinin yeni bölümü ne zaman? Güller ve Günahlar dizisinin son bölümünde ne oldu?

GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Mustafa’nın Ömer konusunda yalan söylemesi Zeynep’i derinden sarsar. Zeynep, bu konuyu Serhat’a anlatıp anlatmamak arasında bir tereddüt yaşarken Serhat da Berrak’ın yeni hamleleri ile uğraşmaktadır. Cihan ve Ebru ilişkisi ortaya çıkarken Zeynep ve Serhat’ı derinden sarsacak haber Kader’den gelir.

GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Zeynep’in Azra’nın kiminle gittiğini Serhat’tan saklaması ikili arasında soruna yol açarken Serhat bir yandan da İlkim’i kendi tarafına çeken Berrak’ın yeni hamleleri ile uğraşmaktadır.

Tecerler Cihan’a ne olduğunun peşine düşerken Zeynep, kendisini yaralayan Ömer’i abisinin tanıdığını ve gizlediğini fark eder.

GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Güller ve Günahlar dizisinin 15. bölümü 31 Ocak akşamı Kanal D ekranlarında yayımlanacak.