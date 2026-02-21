Güller ve Günahlar dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Güller ve Günahlar dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Güller ve Günahlar dizisinin yeni bölümü ne zaman? Güller ve Günahlar dizisinin son bölümünde ne oldu?

GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

İlkim, geçirdiği kazadan sonra hastanede yaşam savaşı verirken Serhat, kızına çarpan kişinin Tibet olduğunu öğrenince onun peşine düşer. Zeynep, Serhat’ın korkunç bir hata yapmasına engel olmaya çalışır.

Tibet’i bulamadığı her an daha da öfkelenen Serhat’ın gideceği tek kişi kalmıştır.

GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Serhat’ın yıllar sonra duyduğu ses, üç kardeşi bir araya getirir. Serhat, Cihan’ı affedip şirkete geri alırken, Zeynep onun planının ne olduğunu anlamaya çalışır.

Berrak, Zeynep’e karşı Ebru’yu kendi tarafına çekmenin yollarını arar. İlkim’in şahit olduğu bir konuşma korkunç bir olaya sebebiyet verir…

GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Güller ve Günahlar dizisinin 18. bölümü 21 Şubat akşamı Kanal D ekranlarında yayımlanacak.