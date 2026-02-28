Güller ve Günahlar dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Güller ve Günahlar dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Güller ve Günahlar dizisinin yeni bölümü ne zaman? Güller ve Günahlar dizisinin son bölümünde ne oldu?

GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Serhat, Berrak’tan Tibet’in yerini öğrenmeye çalışırken Zeynep de onun geceleri ortadan kaybolduğunun farkındadır.

Berrak’ın ortadan kaybolduğu haberi duyulunca Zeynep, Serhat’ın ne yaptığını öğrenmek için harekete geçer. Pelin’in ihbarı ile polisler Serhat’ı yakalamak için yola çıkarken Zeynep’in az bir zamanı vardır.

GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

İlkim, geçirdiği kazadan sonra hastanede yaşam savaşı verirken Serhat, kızına çarpan kişinin Tibet olduğunu öğrenince onun peşine düşer. Zeynep, Serhat’ın korkunç bir hata yapmasına engel olmaya çalışır.

GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Güller ve Günahlar dizisinin 19. bölümü 28 Şubat akşamı Kanal D ekranlarında yayımlanacak.