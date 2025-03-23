Severance dizisinin konusu ne? Severance dizisinin oyuncuları kim?
Severance dizisi izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Severance dizisinin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Severance dizisinin konusu ne? Severance dizisinin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Severance dizisinin yönetmen koltuğunda Ben Stiller oturuyor. Filmin senaristliğini Dan Erickson üstleniyor. Peki, Severance dizisinin konusu ne? Severance dizisinin oyuncuları kim?
SEVERANCE DİZİSİNİN KONUSU NE?
Severance, iş ve özel yaşam anılarını ayıran yeni bir prosedürle iş-yaşam dengesini yeni bir düzeye taşımayı amaçlayan bir şirket olan Lumen Industries'de yaşananlara odaklanıyor.
SEVERANCE DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?
Adam Scott
Britt Lower
Tramell Tillman
Zach Cherry
Jen Tullock
Michael Chernus
Dichen Lachman
John Turturro
Sarah Bock
Christopher Walken
Patricia Arquette
Etiketler: #konusu nedir?
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