Günışığı filminin konusu ne? Günışığı filminin oyuncuları kim?

Günışığı filminin konusu ne? Günışığı filminin oyuncuları kim?

15.04.2026 18:05:00
Günışığı filminin konusu ne? Günışığı filminin oyuncuları kim?

Günışığı (Daylight) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Günışığı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Günışığı filminin konusu ne? Günışığı filminin oyuncuları kim?

Günışığı filminin yönetmen koltuğunda Rob Cohen oturuyor. Filmin senaristliğini Leslie Bohem üstleniyor. Peki, Günışığı filminin konusu ne? Günışığı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

GÜNIŞIĞI FİLMİNİN KONUSU NE?

New York'taki tünel faciası sicili lekelenmiş bir ilk yardım görevlisine kefaret şansı sunar. Mahsur kalan yolcuları geç olmadan kurtarabilecek mi?

GÜNIŞIĞI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM? 

Sylvester Stallone

Amy Brenneman

Viggo Mortensen

Karen Young

Dan Hedaya

Claire Bloom

Vanessa Bell Calloway

Jay O. Sanders

GÜNIŞIĞI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Günışığı IMDb puanı 10 üzerinden 6.0 olarak belirlendi.

