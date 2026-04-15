Günışığı filminin yönetmen koltuğunda Rob Cohen oturuyor. Filmin senaristliğini Leslie Bohem üstleniyor. Peki, Günışığı filminin konusu ne? Günışığı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
GÜNIŞIĞI FİLMİNİN KONUSU NE?
New York'taki tünel faciası sicili lekelenmiş bir ilk yardım görevlisine kefaret şansı sunar. Mahsur kalan yolcuları geç olmadan kurtarabilecek mi?
GÜNIŞIĞI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Sylvester Stallone
Amy Brenneman
Viggo Mortensen
Karen Young
Dan Hedaya
Claire Bloom
Vanessa Bell Calloway
Jay O. Sanders
GÜNIŞIĞI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Günışığı IMDb puanı 10 üzerinden 6.0 olarak belirlendi.