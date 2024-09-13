Rüzgar Yükseliyor filminin konusu ne? Rüzgar Yükseliyor filminin oyuncuları kim?
Rüzgar Yükseliyor (The Wind Rises) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Rüzgar Yükseliyor filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Rüzgar Yükseliyor filminin konusu ne? Rüzgar Yükseliyor filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Rüzgar Yükseliyor filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Hayao Miyazaki üstleniyor. Peki, Rüzgar Yükseliyor filminin konusu ne? Rüzgar Yükseliyor filminin oyuncuları kim?
RÜZGAR YÜKSELİYOR FİLMİNİN KONUSU NE?
The Wind Rises, uçaklara bir hayli ilgili olan ve bir gün uzman bir uçak tasarımcısı olmanın hayallerini kuran başkahraman Jiro'nun hikayesini ele alıyor. En büyük idolü ise bu alanda tanınmış bir uzman olan, Alpler'in ötesindeki Caproni'dir. Caproni işlerinin estetik güzelliği ve muazzam teknik becerisiyle bu alanın önde gelen isimlerinden biri olmuştur. Çocukluğundan beri görme sorunları yaşayan Jiro, 1930'ların sonundan önemli bir kurumun uçak departmanına girmeyi başarır. Zaman ilerledikçe başarısı patronlarının da ilgisini çeker ve onu istediği gibi tasarım yapması konusunda özgür bırakmaya karar verir. İkinci Dünya Savaşı başlamak üzeredir ve Jiro'nun hayatında birçok şeyi değiştirecektir. Filmin yönetmen koltuğunda usta sinemacı Hayao Miyazaki bulunuyor.
RÜZGAR YÜKSELİYOR FİLMİNİ KİMLER SESLENDİRİYOR?
Hayao Miyazaki
Joseph Gordon-Levitt
John Krasinski
Stanley Tucci
Werner Herzog
Hideaki Anno
Mandy Patinkin
Mae Whitman
Darren Criss
Martin Short
Elijah Wood
William H. Macy
Jennifer Grey
Jun Kunimura
Keiko Takeshita
Mirai Shida
Ronan Farrow
Steve Alpert
Hidetoşi Nişijima
Miori Takimoto
Mansai Nomura
Shinobu Otake
Morio Kazama
Masahiko Nishimura
Zach Callison
Madeleine Rose Yen
Holly Dorff
Matthew Labyorteaux
Richard Steven Horvitz
Matt Adler
Michelle Ruff
Eva Bella
Nicholas Guest
Moosie Drier
Byron Thames
Edie Mirman
Jackie Gonneau
David Cowgill
Rif Hutton
Maki Shinta
Mayu Iino
Dave Zyler
Kaichi Kaburagi
Pakho Chau
Sascha
Benjamin Stöwe
Santeri Kinnunen
Sarah Alles
Tim Knauer
Angelo Maggi
RÜZGAR YÜKSELİYOR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Rüzgar Yükseliyor filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.8 olarak belirlendi.
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