Yayınlanma: 13.09.2024 - 18:08

Güncelleme: 13.09.2024 - 18:08

Rüzgar Yükseliyor filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Hayao Miyazaki üstleniyor. Peki, Rüzgar Yükseliyor filminin konusu ne? Rüzgar Yükseliyor filminin oyuncuları kim?

RÜZGAR YÜKSELİYOR FİLMİNİN KONUSU NE?

The Wind Rises, uçaklara bir hayli ilgili olan ve bir gün uzman bir uçak tasarımcısı olmanın hayallerini kuran başkahraman Jiro'nun hikayesini ele alıyor. En büyük idolü ise bu alanda tanınmış bir uzman olan, Alpler'in ötesindeki Caproni'dir. Caproni işlerinin estetik güzelliği ve muazzam teknik becerisiyle bu alanın önde gelen isimlerinden biri olmuştur. Çocukluğundan beri görme sorunları yaşayan Jiro, 1930'ların sonundan önemli bir kurumun uçak departmanına girmeyi başarır. Zaman ilerledikçe başarısı patronlarının da ilgisini çeker ve onu istediği gibi tasarım yapması konusunda özgür bırakmaya karar verir. İkinci Dünya Savaşı başlamak üzeredir ve Jiro'nun hayatında birçok şeyi değiştirecektir. Filmin yönetmen koltuğunda usta sinemacı Hayao Miyazaki bulunuyor.

RÜZGAR YÜKSELİYOR FİLMİNİ KİMLER SESLENDİRİYOR?

Hayao Miyazaki

Joseph Gordon-Levitt

John Krasinski

Stanley Tucci

Werner Herzog

Hideaki Anno

Mandy Patinkin

Mae Whitman

Darren Criss

Martin Short

Elijah Wood

William H. Macy

Jennifer Grey

Jun Kunimura

Keiko Takeshita

Mirai Shida

Ronan Farrow

Steve Alpert

Hidetoşi Nişijima

Miori Takimoto

Mansai Nomura

Shinobu Otake

Morio Kazama

Masahiko Nishimura

Zach Callison

Madeleine Rose Yen

Holly Dorff

Matthew Labyorteaux

Richard Steven Horvitz

Matt Adler

Michelle Ruff

Eva Bella

Nicholas Guest

Moosie Drier

Byron Thames

Edie Mirman

Jackie Gonneau

David Cowgill

Rif Hutton

Maki Shinta

Mayu Iino

Dave Zyler

Kaichi Kaburagi

Pakho Chau

Sascha

Benjamin Stöwe

Santeri Kinnunen

Sarah Alles

Tim Knauer

Angelo Maggi

RÜZGAR YÜKSELİYOR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Rüzgar Yükseliyor filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.8 olarak belirlendi.