Durdurulamaz filminin konusu ne? Durdurulamaz filminin oyuncuları kim?
Durdurulamaz (Unstoppable) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Durdurulamaz filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Durdurulamaz filminin konusu ne? Durdurulamaz filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Durdurulamaz filminin yönetmen koltuğunda Tony Scott oturuyor. Filmin senaristliğini Mark Bomback üstleniyor. Peki, Durdurulamaz filminin konusu ne? Durdurulamaz filminin oyuncuları kim?
DURDURULAMAZ FİLMİNİN KONUSU NE?
Deneyimli bir tren teknisyeni ile genç bir kondüktör, başında kimse olmayan, kontrolden çıkmış bir treni durdurmak ve nüfusun yoğun olduğu alanda ortaya çıkabilecek büyük bir felâketi önlemek için saatle yarışırlar. Tren raydan çıkıp büyük bir felâkete sebep olmadan önce ellerinden geleni yapmaya çalışsalar da, tren zamanla yarışırcasına, büyük bir hızla ilerlemektedir.
DURDURULAMAZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Denzel Washington - Frank Barnes
Rosario Dawson - Connie Hooper
Ethan Suplee - Dewey
Kevin Dunn - Galvin
Chris Pine - Will Gordon
Kevin Corrigan - Bunny
Lew Temple - Ned
Christopher Stadulis - Polis Memuru
Jeff Wincott - Jesse
Kevin McClatchy - Hoffman
Andy Umberger - Janeway
DURDURULAMAZ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Durdurulamaz filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.8 olarak belirlendi.
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