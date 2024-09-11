Yayınlanma: 11.09.2024 - 14:23

Güncelleme: 11.09.2024 - 14:23

Durdurulamaz filminin yönetmen koltuğunda Tony Scott oturuyor. Filmin senaristliğini Mark Bomback üstleniyor. Peki, Durdurulamaz filminin konusu ne? Durdurulamaz filminin oyuncuları kim?

DURDURULAMAZ FİLMİNİN KONUSU NE?

Deneyimli bir tren teknisyeni ile genç bir kondüktör, başında kimse olmayan, kontrolden çıkmış bir treni durdurmak ve nüfusun yoğun olduğu alanda ortaya çıkabilecek büyük bir felâketi önlemek için saatle yarışırlar. Tren raydan çıkıp büyük bir felâkete sebep olmadan önce ellerinden geleni yapmaya çalışsalar da, tren zamanla yarışırcasına, büyük bir hızla ilerlemektedir.

DURDURULAMAZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Denzel Washington - Frank Barnes

Rosario Dawson - Connie Hooper

Ethan Suplee - Dewey

Kevin Dunn - Galvin

Chris Pine - Will Gordon

Kevin Corrigan - Bunny

Lew Temple - Ned

Christopher Stadulis - Polis Memuru

Jeff Wincott - Jesse

Kevin McClatchy - Hoffman

Andy Umberger - Janeway

DURDURULAMAZ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Durdurulamaz filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.8 olarak belirlendi.