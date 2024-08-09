Ekranların reyting rekortmeni dizisi 'Bahar'ın ikinci sezon yayın tarihi belli oldu

Yayınlanma: 09.08.2024 - 12:07

Güncelleme: 09.08.2024 - 12:07

Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak ve Buğra Gülsoy’u buluşturan ve Show TV’de reyting rekorları kıran "Bahar" dizisinin ikinci sezonu merakla bekleniyor. Dizinin yeni sezon hazırlıkları hızla devam ediyor ve 20 Ağustos’tan sonra sete çıkılması planlanıyor. MF Yapım imzalı dizinin senaryosunu Ayça Üzüm ve ekibi kaleme alıyor, yönetmen koltuğunda ise Neslihan Yeşilyurt oturuyor.

Yeni sezonda, dizinin kadrosuna yeni isimler katılacak. 17 Eylül Salı günü ekranlara gelmesi planlanan ikinci sezonda, Peran Vakfı’na başhekim olarak Süreyya karakteri diziye dahil olacak. Süreyya, dizide sağ kolu ve asistanı Ergün’le beraber yer alacak. Ayrıca, Devrim Kabacaoğlu’nun hayat vereceği Habip karakteri, Uğur’un babası olarak diziye katılacak. Evren’in (Buğra Gülsoy) manevi oğlu Cem, Peran Vakfı’nın kantininde çalışan Kiraz ve Çağla’nın (Elit Andaç Çam) arkadaşı Zuhal de yeni sezonun dikkat çeken karakterleri arasında yer alacak.