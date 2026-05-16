16.05.2026 19:29:00
Hababam Sınıfı Askerde filminin konusu ne? Hababam Sınıfı Askerde filminin oyuncuları kim?

Hababam Sınıfı Askerde filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Hababam Sınıfı Askerde filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Hababam Sınıfı Askerde filminin konusu ne? Hababam Sınıfı Askerde filminin oyuncuları kim?
Hababam Sınıfı Askerde filminin yönetmen koltuğunda Ferdi Eğilmez oturuyor. Filmin senaristliğini ise Kemal Kenan Ergen üstleniyor. Peki, Hababam Sınıfı Askerde filminin konusu ne? Hababam Sınıfı Askerde filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

HABABAM SINIFI ASKERDE FİLMİNİN KONUSU NE?

Yaşıtları çoktan iş güç sahibi olan Hababam Sınıfı'nın dur durak bilmez haylazlıkları artık dayanılmaz boyutlara gelmiştir.Okul müdürü Deli Bedri çareyi Hababam'ı askere göndermekte bulur. Ama askerde iş çığrından çıkar...

HABABAM SINIFI ASKERDE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Mehmet Ali Erbil 

Halit Akçatepe 

Hülya Avşar 

Şafak Sezer 

Mehmet Ali Alabora 

Peker Açıkalın 

Cengiz Küçükayvaz 

Melih Ekener 

Ceyhun Yılmaz 

Volkan Severcan 

Ümit Okur 

Kerem Alışık 

Zihni Göktay 

Tuncay Akça

Nejat Birecik

Hamit Haskabal 

Mustafa Turan 

Ceylan Güvenç

Melisa Toros

Helin Avşar

Seçkin Piriler 

Duran Uruç 

Fadi Mahfouz

HABABAM SINIFI ASKERDE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Hababam Sınıfı Askerde filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.4 olarak belirlendi.

