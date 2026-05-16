Hababam Sınıfı Askerde filminin yönetmen koltuğunda Ferdi Eğilmez oturuyor. Filmin senaristliğini ise Kemal Kenan Ergen üstleniyor. Peki, Hababam Sınıfı Askerde filminin konusu ne? Hababam Sınıfı Askerde filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
HABABAM SINIFI ASKERDE FİLMİNİN KONUSU NE?
Yaşıtları çoktan iş güç sahibi olan Hababam Sınıfı'nın dur durak bilmez haylazlıkları artık dayanılmaz boyutlara gelmiştir.Okul müdürü Deli Bedri çareyi Hababam'ı askere göndermekte bulur. Ama askerde iş çığrından çıkar...
HABABAM SINIFI ASKERDE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Mehmet Ali Erbil
Halit Akçatepe
Hülya Avşar
Şafak Sezer
Mehmet Ali Alabora
Peker Açıkalın
Cengiz Küçükayvaz
Melih Ekener
Ceyhun Yılmaz
Volkan Severcan
Ümit Okur
Kerem Alışık
Zihni Göktay
Tuncay Akça
Nejat Birecik
Hamit Haskabal
Mustafa Turan
Ceylan Güvenç
Melisa Toros
Helin Avşar
Seçkin Piriler
Duran Uruç
Fadi Mahfouz
HABABAM SINIFI ASKERDE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Hababam Sınıfı Askerde filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.4 olarak belirlendi.