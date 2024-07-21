TV yayın akışı 21 Temmuz Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 21 Temmuz Pazar günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 21 Temmuz Pazar TV rehberi...
TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 21 Temmuz Pazar günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 21 Temmuz Pazar TV rehberi...
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:20 Beni Böyle Sev
07:40 Yedi Numara
08:40 Yeditepe İstanbul
09:45 Alparslan: Büyük Selçuklu
13:00 Yaşamın Kıyısında Barış
13:35 Tugay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
14:45 Seksenler
16:15 Kod Adı Kırlangıç
19:00 Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema "Hız Tuzağı"
22:30 Yabancı Sinema "Labirent: Ölümcül Kaçış"
00:45 Yabancı Sinema "Hız Tuzağı"
02:50 Yedi Numara
03:35 Alparslan: Büyük Selçuklu
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Bahtiyar Ölmez
10:00 Ankara'nın Dikmeni
13:50 Windstorm 5: Büyük Kasırga/ Yabancı Sinema
15:50 Alan
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Öncü Kuvvet- Yabancı Sinema
02:40 Ateş Kuşları
05:20 Kaçak
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Pulsar
09:00 Ada Masalı
10:30 Aramızda Kalmasın
12:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk
14:15 Kiralık Aşk
16:30 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:15 İstanbullu Gelin
02:00 Aramızda Kalmasın
03:30 Kiralık Aşk
04:30 Türk Müziği
05:30 Erkenci Kuş
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
14:00 Turnike
16:45 Yalan
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Password
22:45 Kara İblis
02:45 Güneşi Beklerken
04:30 5N1K
05:00 Çatı Katı Aşk
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08:00 Evlidir Ne Yapsa Yeridir
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Sivri Akıllar
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Nasipse Olur
22:30 Namuslu
00:15 Nasipse Olur
02:15 Namuslu
03:45 Arıza
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:00 Şevkat Yerimdar
13:00 Yasak Elma
16:00 Hudutsuz Sevda
19:00 Now Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Logan
01:30 Kirli Sepeti
04:15 Yasak Elma
05:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:00 Tuzak
08:00 Doğduğun Ev Kaderindir
09:00 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm
10:00 MasterChef Türkiye
13:30 Yabancı Sinema / Yedi Silahşörler
15:00 Gazete Magazin Yaz / Yeni Bölüm
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 MasterChef Türkiye
02:45 Gazete Magazin Yaz
04:45 Yabancı Sinema
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