Hafta sonunu evde geçirenlere 5 film önerisi

Yayınlanma: 04.08.2024 - 11:31

Güncelleme: 04.08.2024 - 11:31

Hafta sonu evde sakin ve serin geçirmek isteyenler için birbirinden özel 5 film sizi koltuğunuzdan alıp bambaşka yerlere götürecek...

1. Du levande – Siz, Yaşayanlar (2007) – IMDB: 7.4

Gösterime girdiği sene sinemaseverlerin beğenisini kazanan ve çok sayıda önemli festivalden ödülle dönen filmin oyuncu kadrosunda ise Håkan Angser, Elisabet Helander, Jan Wikbladh, Jessika Lundberg, Gunnar Ivarsson, Björn Englund ve Eric Bäckman gibi isimler yer alıyor.

Du levande, yaşam ve varoluş hakkında yanıtlanması zor sorulara bir grup insanın gündelik hayatına odaklanarak yanıt arıyor. Andersson, geleneksel sinemada görmeye alışık olmadığımız çekim ve kurgu teknikleri ile hayli ilginç bir eser ortaya çıkarmayı başarıyor.

2. Windfall – Düşeş (2022) – IMDB:5.7

Bu haftaki film önerileri listemizin son sırasında Amerikalı Charlie McDowell tarafından yönetilen suç-gerilim filmi Windfall yer alıyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise Lily Collins Jesse Plemons ve Jason Segel var. Filmde, zengin bir milyarderin boş evine giren bir hırsızın, ev sahiplerinin aniden geri dönmesi ve hırsız tarafından rehin alınmalarıyla başlayan gerilim dozu yüksek olaylar işleniyor.

3. Zire Darakhatan Zeyton – Zeytin Ağaçları Altında (1994) – IMDB: 7.7

Listemizin üçüncü sırasında, İran sinemasının en önemli yönetmenlerinden Abbas Kiyarüstemi imzalı, 1994 yapımı Zire Darakhatan Zeyton var. Filmin hikâyesi İran’ın kuzeyindeki Köker köyünde geçiyor. Bu nedenle yönetmenin aynı bölgede çektiği, Arkadaşımın Evi Nerede (1987), Ve Yaşam Sürüyor (1992) filmleri ile birlikte Köker üçlemesi ilçesindeki filmlerden biri olarak anılıyor.

İzleyicilerin büyük beğenisini kazanan filmin konusu ise kısaca şu şekilde:

Hossein Rezai isimli adam, yaşadığı köye gelen film ekibine, amatör bir oyuncu olarak dâhil olur. Aynı köyde yaşayan Tahereh isimli kadın da ekibe katılır. Hossein ve Tahereh filmde evli bir çifti canlandırırlar. Ancak Hossein, gerçek hayatta da Tahereh’e âşıktır…

4. Przypadek – Kör Talih (1987) – IMDB: 7.7

Boguslaw Linda, Tadeusz Lomnicki, Zbigniew Zapasiewicz ve Marzena Trybala gibi isimlerden oluşun oyuncu kadrosuyla dikkat çeken film, Kieslowski’nin “olasılıklar üzerine” kurguladığı bir başyapıt! Przypadek, Varşova’ya giden trenin arkasından koşmakta olan Witek isimli bir adamın trene yetişip yetişememe ihtimalinin, kalan yaşamını nasıl şekillendireceğine dair ilgili çekici bir film.

5. A Bigger Splash – Sen Benimsin (2015) – IMDB: 6.4

2015 yapımı film Tilda Swinton, Matthias Schoenaerts, Ralph Fiennes, Dakota Johnson ve Lily McMenamy gibi sevilen oyuncuları bir araya getiriyor.

Guadagnino, A Bigger Splash ile rock yıldızı Marianne Lane (Tilda Swinton) ile Paul (Matthias Schoenaerts) isimli yönetmen sevgilisinin, huzur dolu tatillerine, Marianne’in eski erkek arkadaşı Harry (Ralph Fiennes) ve kızı Penelope (Dakota Johnson) ile karşılaşmalarına ve gerilim dozu her saniye artıyor.