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Halef dizisinin final bölümü ne zaman yayımlanacak? Halef dizisi final mi yapıyor?

Halef dizisinin final bölümü ne zaman yayımlanacak? Halef dizisi final mi yapıyor?

11.06.2026 20:12:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Halef dizisinin final bölümü ne zaman yayımlanacak? Halef dizisi final mi yapıyor?

Halef dizisinin final bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Halef dizisinin final bölümü ne zaman yayımlanacak? Halef dizisi final mi yapıyor?
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Halef dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Halef dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Halef dizisinin final bölümü ne zaman yayımlanacak? Halef dizisi final mi yapıyor? İşte ayrıntılar...

HALEF DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Kenan’ın kendisini ve Yıldız’ı kaçırmasından sorumlu olan Melek, zor durumda kalınca eski defterleri açar. Adaletin sağlanması adına, kaybettiği anne ve babası Nergis ve Hilmi’yi öldürenlerin cezalarını çekmesini istiyordur. Bu konuda karar verme yetkisini ise Serhat, gelecekte hanımağa olacak olan Yıldız’a bırakır. Yıldız, artık sevdikleri ve adalet arasında zorlu bir seçim yapmak zorundadır. Ancak tüm yaşananlardan sonra, bu kararı verecek olan Yıldız artık eskisi gibi değildir; onun bu değişimi her iki konağı da derinden etkileyecektir.

Diğer tarafta, Kordağlı Konağı’nda babasıyla iktidar mücadelesi içinde olan Aşır, oğlundan gelen kötü haberle iyice yıkılır. Aşır da tıpkı Yıldız ve Serhat gibi, kendisini başka bir zorlu kararın eşiğinde bulacaktır.

Öte yandan Serhat, Melek’ten doğacak halefini Akif’in kaçırtıp öldürtmek istediğini öğrenince, bu durum bardağı taşıran son damla olur ve ağabeyi hakkında alacağı karar Akif için büyük bir yıkım olacaktı.

HALEF DİZİSİNİN FİNAL BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Süreç ne kadar sancılı geçmiş olsa da Serhat ve Yıldız’ın evlenmelerinin önündeki engeller birer birer ortadan kalkmıştır. Çıktıkları zorlu yol onları adım adım mutlu sona taşırken, Melek ise Serhat ile Yıldız’ın bir araya gelmemesi için son kozunu oynar. Ancak yapacağı hamle, hem kendisini hem de bebeğini büyük bir tehlikenin içine sürükler. Melek de annesi Sevde gibi mağarada mı doğum yapmak zorunda kalacaktır? 

Diğer taraftan, hamile karısıyla birlikte konaktan kovulan Akif’in de boş durmaya hiç niyeti yoktur. İçindeki öfkeyle hareket eden Akif, büyük düğüne gölge düşürecek bir hamlenin peşindedir. Ancak düğün günü yaşanacaklar, kimsenin tahmin edemeyeceği sonuçlar doğuracaktır.

Kordağlı Konağı’nda ise gündem bambaşka ve sarsıcıdır. Oğlunun amansız hastalığı sonucu tamamen yıkılan Aşır, hayatının en kritik ve geri dönülemez kararının eşiğine gelmiştir: Oğlunu hayata tutunabilmesi adına Nida ile yeni bir çocuk yapma yolunu seçecek midir?

Öte yandan Ziyan, Aşır ile aralarındaki bitmek bilmeyen güç savaşında sınırları zorlayarak önce Meryem’i boşar; ardından yeni bir kadından, kendine yeni bir halef var etmek adına şaşırtan bir hamleyle harekete geçer.

HALEF DİZİSİNİN FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Halef dizisinin sezon finali 11 Haziran Perşembe akşamı NOW ekranlarında yayımlanacak. 

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