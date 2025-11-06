Halef dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Halef dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Halef dizisinin yeni bölümü ne zaman? Halef dizisinin son bölümünde ne oldu?

HALEF DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Melek’in konakta kalmaya karar verip Sultan’ın halefi olduğunu ilan etmesi, konakta yeni bir dengeler savaşının başlamasına neden olur. Konağın hanımı olmak, Sultan’ın yerini almak için Melek ve Yıldız arasında yeni bir mücadele başlar. Konağın hanımının kim olacağına dair son sözü ise Serhat söyleyecektir. Bu mücadelede ilk adım Yıldız’dan gelir; iki aile arasındaki buzları eritmek amacıyla Kordağlılar ve Yelduranlar arasında bir yemek organize eder. Ancak Melek’in de bu yemek için kendi planları ve sürprizleri vardır.

Sultan ise Meryem’le birlikte yaptığı Sevde’yi ortadan kaldırma planı için Yusuf’u görevlendirir. Şimdi Yusuf, vicdanı ve Sultan’a olan sadakati arasında bir tercih yapmak zorundadır. Diğer yandan madenin olduğu araziden çıkan tarihi eserler,Kordağlılar ve Yelduranlar arasında yeni bir çatışmaya neden olur. Bu durumu kendi lehine çevirmek isteyen Kordağlılar, Akif ile iş birliği yapma yoluna giderler.

HALEF DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Halef dizisinin yeni bölümü 6 Kasım Perşembe akşamı NOW ekranlarında yayımlanacak.