Halef dizisi 19. bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Halef dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Halef dizisinin yeni bölümü ne zaman? Halef dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte, ayrıntılar...

HALEF DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Yıldız’ın beklenmedik bir hamleyle Yıldırım’la evlenmeye kabul etmesi, Serhat’ı büyük bir yıkıma uğratır. Bu evliliği engellemekten başka çaresi kalmayan Serhat, ezeli düşmanı Aşır’la bir iş birliğine yapar. Ancak Aşır, öğrendiği sarsıcı bilgiyle Serhat’ı yarı yolda bırakır. Yıldız’ın Yelduran konağındaki geleceği ise Yıldırım’ın evlenme isteği ile yeni bir boyut kazanacaktır.

Diğer yanda Akif, konağa girmeyi başarsa da ağalık meclisindeki gücünü geri kazanmak için Serhat’ı ikna etmek zorundadır. Hedefine ulaşmak için çalacağı ilk kapı ise planlarının kilit ismi Melek olacaktır.

HALEF DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Serhat ve Yıldız’ın yakınlaşmasına tanık olan Yıldırım, bu tehlikeli sırrı elinde büyük bir koza dönüştürür. İkisini de köşeye sıkıştırmak için vakit kaybetmeden harekete geçen Yıldırım’ın kurduğu sinsi planın kilit ismi ise Meryem olacaktır. Yaşanan sarsıcı gelişmelerin gölgesinde, Yıldız’ın nerede kalacağı meselesi tam bir yılan hikayesine dönecektir. Diğer yanda Melek ve Sultan’ın kurduğu sahte riskli gebelik oyunu, her adımda biraz daha ayaklarına dolanmaktadır. Akif’in şantajının ardından gerçeği Sevde’nin de öğrenmesi, Sultan ve Melek’in daha çok sıkışmasına sebep olacaktır. Kızının Sultan’a benzemesinden derin endişe duyan Sevde’nin bu büyük yalana tepkisi Melek ve Sultan için ağır sonuçlara neden olacaktır.

HALEF DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Halef dizisinin yeni bölümü 5 Şubat Perşembe akşamı NOW ekranlarında yayımlanacak.