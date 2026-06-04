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Halef dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Halef dizisinin son bölümünde ne oldu?

Halef dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Halef dizisinin son bölümünde ne oldu?

4.06.2026 16:56:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Halef dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Halef dizisinin son bölümünde ne oldu?

Halef dizisinin 34. bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Halef dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Halef dizisinin son bölümünde ne oldu?
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Halef dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Halef dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Halef dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Halef dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

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HALEF DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Sultan, Serhat’ın Yıldız’dan ayrılması için Yelduran ailesinin önde gelenlerini bir araya toplar. Köşeye sıkışan Serhat, herkesin önünde geleceği için zor bir karar vermek zorunda kalır: Ya Melek’in karnındaki halef kendi yanında büyüyecek ya da Yıldız ile kurduğu gelecek hayallerinden vazgeçecektir.

Öte yandan Ayten’in, kendisini ve Kenan’ı ihbar etmesi işleri iyice çıkmaza sürükler. Teslim olmaya niyeti olmayan Kenan, özgürlüğü için her şeyi göze alır. Melek’i kullanarak Yıldız’ı kaçırmaya karar verir. Ancak Kenan’ın bu hamlesi karşısında Serhat’ın yapacakları, Kenan’ın sonunu mu getirecektir?

Ziyan’ın tutuksuz yargılanma süresi sona yaklaşırken, yeniden hapse dönmemesi için Ayten’in ya ölmesi ya da şikayetini geri çekmesi gerekmektedir. Ancak Aşır, Ziyan’ın cezasını çekmesi için tam tersine hareket etmeye kararlıdır.

HALEF DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Kenan’ın kendisini ve Yıldız’ı kaçırmasından sorumlu olan Melek, zor durumda kalınca eski defterleri açar. Adaletin sağlanması adına, kaybettiği anne ve babası Nergis ve Hilmi’yi öldürenlerin cezalarını çekmesini istiyordur. Bu konuda karar verme yetkisini ise Serhat, gelecekte hanımağa olacak olan Yıldız’a bırakır. Yıldız, artık sevdikleri ve adalet arasında zorlu bir seçim yapmak zorundadır. Ancak tüm yaşananlardan sonra, bu kararı verecek olan Yıldız artık eskisi gibi değildir; onun bu değişimi her iki konağı da derinden etkileyecektir.

Diğer tarafta, Kordağlı Konağı’nda babasıyla iktidar mücadelesi içinde olan Aşır, oğlundan gelen kötü haberle iyice yıkılır. Aşır da tıpkı Yıldız ve Serhat gibi, kendisini başka bir zorlu kararın eşiğinde bulacaktır.

Öte yandan Serhat, Melek’ten doğacak halefini Akif’in kaçırtıp öldürtmek istediğini öğrenince, bu durum bardağı taşıran son damla olur ve ağabeyi hakkında alacağı karar Akif için büyük bir yıkım olacaktı.

HALEF DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Halef dizisinin 34. bölümü 4 Haziran Perşembe akşamı NOW ekranlarında yayımlanmayacak. Dizi haftaya yeni bölümü ile ekranlara gelecek.

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