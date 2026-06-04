Cumhuriyet Gazetesi Logo
Survivor'da eleme potasında kimler var? 3 Haziran Çarşamba günü Survivor'da elenen isim kim oldu?

Survivor'da eleme potasında kimler var? 3 Haziran Çarşamba günü Survivor'da elenen isim kim oldu?

4.06.2026 00:38:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Survivor'da eleme potasında kimler var? 3 Haziran Çarşamba günü Survivor'da elenen isim kim oldu?

Survivor’da finale yaklaşılırken geri sayım sürüyor, yarışmacılar ödül oyunlarında avantaj elde etmeye çalışırken eleme düellolarında adada kalmak için mücadele ediyor. Peki, Survivor'da eleme potasında kimler var? 3 Haziran Çarşamba günü Survivor'da elenen isim kim oldu?

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Survivor’da heyecan artarak devam ederken, 3 Haziran Çarşamba akşamı ödül oyunu ve eleme gecesi oynandı, haftanın eleme adayları Murat, Deniz, Nagihan ve Sude olurken düello eşleşmeleri de netleşti. Peki, Survivor'da eleme potasında kimler var? 3 Haziran Çarşamba günü Survivor'da elenen isim kim oldu? İşte ayrıntılar...

Image

SURVIVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Haftanın ilk iki dokunulmazlık oyununu kaybeden Kırmızı Takım’da yapılan konseylerde Murat Arkın ve Deniz eleme adayı olarak yazılırken, üçüncü dokunulmazlık oyunu sonrası Mavi Takım’dan Nagihan Karadere de potaya girdi. Performans sembolünü kazanan Mert Nobre’nin tercihini Sude’den yana kullanmasıyla birlikte haftanın eleme adayları Murat Arkın, Deniz, Nagihan Karadere ve Sude olarak kesinleşti.

SURVIVOR ELENEN İSİM KİM OLDU?

Final düellosunda Deniz ile Sude karşı karşıya geldi. Büyük bir çekişmeye sahne olan mücadelede iki yarışmacı da adada kalabilmek için tüm performanslarını ortaya koydu. Nefes kesen karşılaşmanın sonunda rakibine 8-7 üstünlük sağlayan Deniz, adadaki yolculuğuna devam etme hakkı kazanırken Sude ise mağlup olarak bireysel etap öncesinde yarışmaya veda etti.

İlgili Konular: #survivor eleme adayları #survivor düello #Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026

İlgili Haberler

Son Akşam Yemeği filminin konusu ne? Son Akşam Yemeği filminin oyuncuları kim?
Son Akşam Yemeği filminin konusu ne? Son Akşam Yemeği filminin oyuncuları kim? Son Akşam Yemeği filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Son Akşam Yemeği filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Son Akşam Yemeği filminin konusu ne? Son Akşam Yemeği filminin oyuncuları kim?
Eşref Rüya dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Eşref Rüya dizisinin son bölümünde ne oldu?
Eşref Rüya dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Eşref Rüya dizisinin son bölümünde ne oldu? Eşref Rüya dizisinin 46. bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Eşref Rüya dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Eşref Rüya dizisinin son bölümünde ne oldu?
Bayi Toplantısı filminin konusu ne? Bayi Toplantısı filminin oyuncuları kim?
Bayi Toplantısı filminin konusu ne? Bayi Toplantısı filminin oyuncuları kim? Bayi Toplantısı filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Bayi Toplantısı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Bayi Toplantısı filminin konusu ne? Bayi Toplantısı filminin oyuncuları kim?