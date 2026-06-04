Survivor’da heyecan artarak devam ederken, 3 Haziran Çarşamba akşamı ödül oyunu ve eleme gecesi oynandı, haftanın eleme adayları Murat, Deniz, Nagihan ve Sude olurken düello eşleşmeleri de netleşti. Peki, Survivor'da eleme potasında kimler var? 3 Haziran Çarşamba günü Survivor'da elenen isim kim oldu? İşte ayrıntılar...

SURVIVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Haftanın ilk iki dokunulmazlık oyununu kaybeden Kırmızı Takım’da yapılan konseylerde Murat Arkın ve Deniz eleme adayı olarak yazılırken, üçüncü dokunulmazlık oyunu sonrası Mavi Takım’dan Nagihan Karadere de potaya girdi. Performans sembolünü kazanan Mert Nobre’nin tercihini Sude’den yana kullanmasıyla birlikte haftanın eleme adayları Murat Arkın, Deniz, Nagihan Karadere ve Sude olarak kesinleşti.

SURVIVOR ELENEN İSİM KİM OLDU?

Final düellosunda Deniz ile Sude karşı karşıya geldi. Büyük bir çekişmeye sahne olan mücadelede iki yarışmacı da adada kalabilmek için tüm performanslarını ortaya koydu. Nefes kesen karşılaşmanın sonunda rakibine 8-7 üstünlük sağlayan Deniz, adadaki yolculuğuna devam etme hakkı kazanırken Sude ise mağlup olarak bireysel etap öncesinde yarışmaya veda etti.