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Bayi Toplantısı filminin konusu ne? Bayi Toplantısı filminin oyuncuları kim?

Bayi Toplantısı filminin konusu ne? Bayi Toplantısı filminin oyuncuları kim?

3.06.2026 18:04:00
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Haber Merkezi
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Bayi Toplantısı filminin konusu ne? Bayi Toplantısı filminin oyuncuları kim?

Bayi Toplantısı filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Bayi Toplantısı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Bayi Toplantısı filminin konusu ne? Bayi Toplantısı filminin oyuncuları kim?
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Bayi Toplantısı filminin yönetmen koltuğunda Bedran Güzel oturuyor. Filmin senaristliğini İbrahim Büyükak üstleniyor. Peki, Bayi Toplantısı filminin konusu ne? Bayi Toplantısı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

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BAYİ TOPLANTISI FİLMİNİN KONUSU NE?

Bayi Toplantısı, mecburen katıldıkları bayi toplantısında kendilerini birbirinden eğlenceli maceraların içinde bulan üç beyaz eşya satıcısının hikayesini konu ediyor. Namık, Adem ve Sadık, geçimlerini efnaflık yaparak sağlayan üç adamdır. Birbirlerini tanımayan bu üç adamın yolu katıldıkları bayi toplantısında kesişir. Hayatlarının zor bir döneminden geçen Namık, Adem ve Sadık, başlarına gelen olaylar sonrasında kendilerini macera dolu bir planın içinde bulur. Bayilerini kurtarmaya çalışan ekibin bu süreçte birbirine güvenmekten ve hızlı etmekten başka çaresi yoktur.

BAYİ TOPLANTISI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

İbrahim Büyükak

Onur Buldu

Doğu Demirkol

BAYİ TOPLANTISI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Bayi Toplantısı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.7 olarak belirlendi.

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