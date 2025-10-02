Halef dizisi 3. bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Halef son bölümünde olanlar merak ediliyor. Peki, Halef dizisinin yeni bölümünde ne olacak? Halef dizisinin son bölümünde ne oldu?

HALEF DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Bekir Ağa'nın ani ölümü, yeni bir dönemin habercisi olur. Bu karmaşık ortamda Melek, Serhat'a her şeyi geride bırakıp kendisiyle İstanbul'a dönmeyi teklif eder. Serhat'ın da tek isteği budur, ancak Aşır'ın Yıldız’ı bırakıp gitmek isteyen Serhat’a sürprizi vardır. Sevde; Sultan’ı geçmişin ağır yüküyle yüzleştirirken, Melek'i de köklerine uzanan ve sırlarla dolu bir yolculuğa davet eder. Ağalık hayalleri kuran Akif'in planları tıkır tıkır işlemektedir. Serhat’ın Melek’le İstanbul’a dönmesi için ikna etmeye çalışan Akif, öncelikle her şeye şahit olduğunu öğrendiği Hatçik'i sessizce ortadan kaldırması gerektiğinin farkındadır. Ağalık yolunda emin adımlarla ilerlerken, Deli Sevde bütün planlarını bozacak bir hamle yapar. Ama bu öyle bir hamledir ki sadece Akif’in planlarını bozmakla kalmaz Yıldız’ı da hayallerine bir adım daha yaklaştırır.

HALEF DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Serhat’ın halefliği kabul etmesiyle Urfa’daki dengeler tamamen değişir. Bu kararla birlikte hem Yelduranlar’ın hem de Kordağlılar’ın geleceği yeniden şekillenmeye başlar. Serhat, babasının ölümü üzerinden abisi Akif’le sert bir şekilde yüzleşir. Akif ise haleflik yolunda sinsi planlarını sürdürür.

Melek kendi geçmişine dair yeni gerçeklerin izini sürerken, Sevde’nin sessizliği bozulur ve geçmişle yüzleşmekten kaçanlar için artık kaçacak yer kalmaz. Serhat’ın halefliği kabul etmesi ve Melek’le İstanbul’a dönememesi, YelduranKonağı’ndaki dengeleri sarsar. Bu durum, Melek ile Yıldız arasındaki gerilimi her geçen gün daha da artırır.

HALEF DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Halef dizisinin 3. bölümü 2 Ekim Perşembe akşamı NOW ekranlarında yayımlanacak.