Half Man, 23 Nisan'daki prömiyerinin ardından izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başardı. Çarpıcı aile draması, FlixPatrol verilerine göre HBO Max'in dünya genelindeki dizi listesinde 5. sıraya yerleşti. Peki, Half Man dizisinin konusu nedir? Half Man dizisinin oyuncuları kimler?
HALF MAN DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
Dizi, birbirine taban tabana zıt iki kardeş Niall ve Ruben'in kayıplarla örülen ve 30 yıla yayılan yıpratıcı ilişkisini konu alıyor.
Hikaye, Niall'ın düğün gününde yaşanan ve yıllarca peşlerini bırakmayan sarsıcı bir olayın etrafında şekilleniyor.
Olay örgüsü 1980'ler ve 90'lara uzanarak; sevginin, öfkenin ve hayatta kalma mücadelesinin iki kardeşin yaşamlarında nasıl iz bıraktığını incelikle anlatıyor.
HALF MAN DİZİSİNİN OYUCULARI KİMLER?
Richard Gadd, Ruben rolünde
Jamie Bell, Niall rolünde
Stuart Campbell, Genç Ruben rolünde
Mitchell Robertson, Genç Niall rolünde
Neve McIntosh, Lori rolünde
Marianne McIvor, Maura rolünde
Charlie De Melo, Alby rolünde
Bilal Hasna, Genç Alby rolünde
Julie Cullen, Joanna rolünde
Amy Manson, Mona rolünde
Anjli Mohindra, Ava rolünde
Tim Downie, Daniel rolünde
Tom Andrews, Butch rolünde