Half Man, 23 Nisan'daki prömiyerinin ardından izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başardı. Çarpıcı aile draması, FlixPatrol verilerine göre HBO Max'in dünya genelindeki dizi listesinde 5. sıraya yerleşti. Peki, Half Man dizisinin konusu nedir? Half Man dizisinin oyuncuları kimler?

HALF MAN DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Dizi, birbirine taban tabana zıt iki kardeş Niall ve Ruben'in kayıplarla örülen ve 30 yıla yayılan yıpratıcı ilişkisini konu alıyor.

Hikaye, Niall'ın düğün gününde yaşanan ve yıllarca peşlerini bırakmayan sarsıcı bir olayın etrafında şekilleniyor.

Olay örgüsü 1980'ler ve 90'lara uzanarak; sevginin, öfkenin ve hayatta kalma mücadelesinin iki kardeşin yaşamlarında nasıl iz bıraktığını incelikle anlatıyor.

HALF MAN DİZİSİNİN OYUCULARI KİMLER?

Richard Gadd, Ruben rolünde

Jamie Bell, Niall rolünde

Stuart Campbell, Genç Ruben rolünde

Mitchell Robertson, Genç Niall rolünde

Neve McIntosh, Lori rolünde

Marianne McIvor, Maura rolünde

Charlie De Melo, Alby rolünde

Bilal Hasna, Genç Alby rolünde

Julie Cullen, Joanna rolünde

Amy Manson, Mona rolünde

Anjli Mohindra, Ava rolünde

Tim Downie, Daniel rolünde

Tom Andrews, Butch rolünde