Cumhuriyet Gazetesi Logo
Half Man dizisinin konusu nedir? Half Man dizisinin oyuncuları kimler?

Half Man dizisinin konusu nedir? Half Man dizisinin oyuncuları kimler?

23.05.2026 21:58:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Half Man dizisinin konusu nedir? Half Man dizisinin oyuncuları kimler?

Baby Reindeer'la dünya çapında büyük ses getiren Richard Gadd, HBO Max'te yayımlanan yeni drama dizisi Half Man'le geri döndü. Peki, Half Man dizisinin konusu nedir? Half Man dizisinin oyuncuları kimler?
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Half Man, 23 Nisan'daki prömiyerinin ardından izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başardı. Çarpıcı aile draması, FlixPatrol verilerine göre HBO Max'in dünya genelindeki dizi listesinde 5. sıraya yerleşti. Peki, Half Man dizisinin konusu nedir? Half Man dizisinin oyuncuları kimler?

HALF MAN DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Dizi, birbirine taban tabana zıt iki kardeş Niall ve Ruben'in kayıplarla örülen ve 30 yıla yayılan yıpratıcı ilişkisini konu alıyor.

Hikaye, Niall'ın düğün gününde yaşanan ve yıllarca peşlerini bırakmayan sarsıcı bir olayın etrafında şekilleniyor.

Olay örgüsü 1980'ler ve 90'lara uzanarak; sevginin, öfkenin ve hayatta kalma mücadelesinin iki kardeşin yaşamlarında nasıl iz bıraktığını incelikle anlatıyor.

HALF MAN DİZİSİNİN OYUCULARI KİMLER?

Richard Gadd, Ruben rolünde

Jamie Bell, Niall rolünde

Stuart Campbell, Genç Ruben rolünde

Mitchell Robertson, Genç Niall rolünde

Neve McIntosh, Lori rolünde

Marianne McIvor, Maura rolünde

Charlie De Melo, Alby rolünde

Bilal Hasna, Genç Alby rolünde

Julie Cullen, Joanna rolünde

Amy Manson, Mona rolünde

Anjli Mohindra, Ava rolünde

Tim Downie, Daniel rolünde

Tom Andrews, Butch rolünde

İlgili Konular: #HBO Max #Baby Reindeer #Half Man

İlgili Haberler

Komşuluk Halleri filminin konusu ne? Komşuluk Halleri filminin oyuncuları kim?
Komşuluk Halleri filminin konusu ne? Komşuluk Halleri filminin oyuncuları kim? Komşuluk Halleri (A Ten in a Half) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Komşuluk Halleri filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Komşuluk Halleri filminin konusu ne? Komşuluk Halleri filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
0000 Kilometre filminin konusu ne? 0000 Kilometre filminin oyuncuları kim?
0000 Kilometre filminin konusu ne? 0000 Kilometre filminin oyuncuları kim? 0000 Kilometre filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. 0000 Kilometre filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, 0000 Kilometre filminin konusu ne? 0000 Kilometre filminin oyuncuları kim?
Ailem Robotlara Karşı filminin konusu ne? Ailem Robotlara Karşı filminin oyuncuları kim?
Ailem Robotlara Karşı filminin konusu ne? Ailem Robotlara Karşı filminin oyuncuları kim? Ailem Robotlara Karşı (The Mitchells vs. the Machines) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Ailem Robotlara Karşı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Ailem Robotlara Karşı filminin konusu ne? Ailem Robotlara Karşı filminin oyuncuları kim?