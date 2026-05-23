Ailem Robotlara Karşı filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Michael Rianda ile Jeff Rowe üstleniyor. Peki, Ailem Robotlara Karşı filminin konusu ne? Ailem Robotlara Karşı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

AİLEM ROBOTLARA KARŞI FİLMİNİN KONUSU NE?

Abbi Jacobson

Danny McBride

Maya Rudolph

AİLEM ROBOTLARA KARŞI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ailem Robotlara Karşı, ayaklanan teknolojiye karşı zorlu bir mücadeleye girişen bir ailenin hikayesini konu ediyor. Katie, hayalini kurduğu sinema okuluna girmeyi başarınca mutluluktan deliye döner. Evinden kilometrelerce uzaklıktaki okuluna gitmek için hazırlıklara başlayan Katie’ye bu yolculuğunda ailesi de eşlik eder. Keyifli bir şekilde yola koyulan aile, yolculuk sırasında robotların dünyayı istila ettiğini öğrenir. Teknoloji ayaklanıp, robotlar sokaklarda dolaşmaya başlayınca, aile dünyayı kurtarmak için zorlu bir mücadeleye girişir.

AİLEM ROBOTLARA KARŞI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Ailem Robotlara Karşı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.6 olarak belirlendi.