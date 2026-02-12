Chloé Zhao’nun Maggie O’Farrell’in romanından uyarladığı Hamnet filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Hamnet filminin konusu nedir? Hamnet filminin oyuncuları kimler?
HAMNET FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Hamnet filmi, ünlü oyun yazarı William Shakespeare’in 11 yaşında hayatını kaybeden oğlu Hamnet’in ardından yaşanan yas sürecini merkezine alıyor. Ancak bu hikâye, Shakespeare’in edebi kariyerinden çok ailesinin yaşadığı duygusal yıkıma odaklanıyor.
HAMNET FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Jessie Buckley – Agnes
Paul Mescal – William Shakespeare
Emily Watson
Joe Alwyn
Jacobi Jupe