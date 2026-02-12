Cumhuriyet Gazetesi Logo
Hamnet filminin konusu nedir? Hamnet filminin oyuncuları kimler?

Hamnet filminin konusu nedir? Hamnet filminin oyuncuları kimler?

12.02.2026 22:54:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Hamnet filminin konusu nedir? Hamnet filminin oyuncuları kimler?

Vizyona yeni giren Hamnet, daha ilk günlerinden itibaren izleyici üzerinde güçlü bir etki bırakmayı başardı. Peki, Hamnet filminin konusu nedir? Hamnet filminin oyuncuları kimler?

Chloé Zhao’nun Maggie O’Farrell’in romanından uyarladığı Hamnet filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Hamnet filminin konusu nedir? Hamnet filminin oyuncuları kimler?

HAMNET FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Hamnet filmi, ünlü oyun yazarı William Shakespeare’in 11 yaşında hayatını kaybeden oğlu Hamnet’in ardından yaşanan yas sürecini merkezine alıyor. Ancak bu hikâye, Shakespeare’in edebi kariyerinden çok ailesinin yaşadığı duygusal yıkıma odaklanıyor.

HAMNET FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Jessie Buckley – Agnes

Paul Mescal – William Shakespeare

Emily Watson

Joe Alwyn

Jacobi Jupe

İlgili Konular: #William Shakespeare