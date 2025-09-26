Cumhuriyet Gazetesi Logo
26.09.2025 17:21:00
Hansel ve Gretel (Hansel and Gretel: Witch Hunters) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Hansel ve Gretel filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Hansel ve Gretel filminin konusu ne? Hansel ve Gretel filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Hansel ve Gretel filminin yönetmenliğini ve senaristliğini ommy Wirkola üstleniyor. Peki, Hansel ve Gretel filminin konusu ne? Hansel ve Gretel filminin oyuncuları kim? 

HANSEL VE GRATEL FİLMİNİN KONUSU NE?

Onlar klasik bir çocuk masalının baş kahramanı olan Hansel ve Gretel kardeşler. Ormanda yollarını kaybettikten sonra şeker ve çikolata kaplı cadının evinde tuzağa düşen kardeşler, akşam yemeği olmaktan son anda kurtulurlar ve işbirliği yaparak cadıyı kendi tuzağına düşürürler. Bu ilk avlarından sonra hiç ayrılmadan beraber yola devam eden Hansel ve Gretel, gittikleri her kasabada, her orman derinliğinde acımasız cadıları avlamakta ustalaşırlar. Fakat geldikleri son kasabada yaşanan çocuk kaçırma olaylarında, her zamankinden farklı bir gariplik vardır. Kısa süre içinde kasabanın çocukları tek tek kaybolur ve cadı avcısı ikili kendilerini daha önce karşılaşmadıkları kadar büyük bir cadı kaosunun içinde bulurlar.

HANSEL VE GRATEL FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jeremy Renner

Gemma Arterton

Famke Janssen

Peter Stormare

Pihla Viitala

Derek Mears

Ingrid Bolsø Berdal

Joanna Kulig

Thomas Mann 

Bjørn Sundquist 

Rainer Bock 

Cedric Eich

HANSEL VE GRATEL FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Hansel ve Gretel filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.

