Yayınlanma: 01.02.2024 - 12:53

Güncelleme: 01.02.2024 - 12:53

Netflix'in son dizisi Griselda, eleştiri derleme sitesi Rotten Tomatoes'ta bir kilometre taşına ulaştı. Konusuyla izleyicileri etkilemeye başaran Griselda'nın oyuncu kadrosu da merak edildi. Peki, Netflix'in yeni dizisi Griselda'nın konusu nedir? Griselda dizisi oyuncuları kimler? Griselda dizisi nerede çekiliyor?

GRİSELDA DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Kolombiyalı Medellín kartelinin ünlü baronu Pablo Escobar’ın hayatını konu alan 2015-2017 yılları arasında çekilen üç sezonluk Netflix dizisi Narcos’un yapımcısı Eric Newman, senaristi Doug Miro ve yönetmeni Andés Baiz’in bir araya gelerek ortaya çıkardıkları altı bölümlük mini dizi Griselda 25 Ocak’ta Netflix’te izleyicilerle buluştu. Tıpkı Pablo Escobar’ın hayatındaki olaylardan esinlenilerek kurgulanan Narcos gibi Griselda da Kolombiyalı kartellerin kadın baronu olarak korku salan Medellín Karteli’ne bağlı Miami Karteli’nin patroniçesi Griselda Blanco’nun başından geçen olayları konu ediniyor.

GRİSELDA DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

2009 – 2020 yılları arasında yayınlanan sevilen sitcom Modern Family’de sergilediği performansıyla tam dört defa Altın Küre ve Emmy Ödülleri adaylığı elde eden Sofía Vergara, bu kez oldukça korkutucu ve karanlık bir karakter olarak izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 14 Şubat 1943 – 3 Eylül 2012 tarihleri arasında yaşamış Griselda Blanco karakterine hayat veren Sofía Vergara, aynı zamanda Eric Newman ile birlikte dizinin yapımcılığını da üstleniyor.

GRİSELDA DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR

'Griselda' öncelikle Los Angeles County, Kaliforniya'da çekildi. Bu çekimlerin ardından bazı bölümler Miami ve Florida'da kaydedildi.