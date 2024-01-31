Yayınlanma: 31.01.2024 - 09:46

Güncelleme: 31.01.2024 - 09:46

Son Adalet filminin yönetmen koltuğunda Martin Christopher Bode oturuyor. Filmin senaristliğini Marco Theiss üstleniyor. Peki, Son Adalet filminin konusu ne? Son Adalet filminin oyuncuları kim?

SON ADALET FİLMİNİN KONUSU NE?

İçlerinden birinin aile üyesi saldırıya uğradığında, eski elit askerlerden oluşan bir ekip tekrar göreve çağrılır ve acımasız bir öldür ya da öldürül oyunu başlar.

SON ADALET FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Mark Dacascos

Brandon Rhea

Matthias Hues

Mike Möller

Mike Leeder

Wolfgang Riehm

Bartholomäus Kowalski

Yazmeen Baker

Mathis Landwehr

SON ADALET FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Son Adalet filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.3 olarak belirlendi.