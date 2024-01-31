Son Adalet filminin konusu ne? Son Adalet filminin oyuncuları kim?
Son Adalet (Ultimate Justice) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Son Adalet filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Son Adalet filminin konusu ne? Son Adalet filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Son Adalet filminin yönetmen koltuğunda Martin Christopher Bode oturuyor. Filmin senaristliğini Marco Theiss üstleniyor. Peki, Son Adalet filminin konusu ne? Son Adalet filminin oyuncuları kim?
SON ADALET FİLMİNİN KONUSU NE?
İçlerinden birinin aile üyesi saldırıya uğradığında, eski elit askerlerden oluşan bir ekip tekrar göreve çağrılır ve acımasız bir öldür ya da öldürül oyunu başlar.
SON ADALET FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Mark Dacascos
Brandon Rhea
Matthias Hues
Mike Möller
Mike Leeder
Wolfgang Riehm
Bartholomäus Kowalski
Yazmeen Baker
Mathis Landwehr
SON ADALET FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Son Adalet filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.3 olarak belirlendi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Fatih Terim'i tanımak 1 ay sürdü'
- Bozdağ’ın 'Fetullah Gülen' ifadeleri yeniden gündem oldu
- ‘Her yer Taksim, her yer direniş’
- Kaymakamın görev yeri belli oldu
- Yargıtay'dan ev sahipleri için emsal karar
- Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü
- 'Senin yanında durdukların...'
- 'Cemil Tugay' kararının ardından Soyer'den ilk açıklama
- Cemil Tugay’dan 'beşli çete' açıklaması
- ‘CHP’ye laf etmenin dayanılmaz hafifliği’