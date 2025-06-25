Hareket Sekiz filminin yönetmen koltuğunda Ali Yorgancıoğlu oturuyor. Filmin senaristliğini Ayberk Çınar üstleniyor. Peki, Hareket Sekiz filminin konusu ne? Hareket Sekiz filminin oyuncuları kim?

HAREKET SEKİZ FİLMİNİN KONUSU NE?

Hareket Sekiz, Rus mafya liderinin peşinde düşen üç polis memurunun hikayesini konu ediyor. Bu zamana kadar tesadüfi başarılar elde eden polis memurları Bünyamin, Reşat ve Kazım’ın zorlu bir görevi vardır. Rus mafya lideri Zolka, büyük bir kaçakçılık peşindedir. Zolka, bor madenini, özel bir silahta kullanılması için Türkiye’den yurt dışına kaçırmayı planlamaktadır. Rus mafyasının alt etmekle görevlendirilen Bünyamin, Reşat ve Kazım, kendilerini zorlu bir maceranın içinde bulurlar. Başlarına geleceklerden habersiz büyük bir kargaşanın içine düşün üç polis, Rus mafyasını alt etmeyi başarabilecek midir?

HAREKET SEKİZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ali Sunal

Onur Atilla

Devrim Yakut

Gürgen Öz

Bihter Dinçel

Sarp Bozkurt

Hakan Bilgin

Aykut Taşkın

Hande Katipoğlu

Ramin Nezir

HAREKET SEKİZ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Hareket Sekiz filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.5 olarak belirlendi.