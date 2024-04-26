Harry Potter ve Azkaban Tutsağı filminin konusu ne? Harry Potter ve Azkaban Tutsağı filminin oyuncuları kim?
Harry Potter ve Azkaban Tutsağı (Harry Potter and The Prisoner of Azkaban) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Harry Potter ve Azkaban Tutsağı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Harry Potter ve Azkaban Tutsağı filminin konusu ne? Harry Potter ve Azkaban Tutsağı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Harry Potter ve Azkaban Tutsağı filminin yönetmen koltuğunda Alfonso Cuarón oturuyor. Filmin senaristliğini Steve Kloves üstleniyor. Peki, Harry Potter ve Azkaban Tutsağı filminin konusu ne? Harry Potter ve Azkaban Tutsağı filminin oyuncuları kim?
HARRY POTTER VE AZKABAN TUTSAĞI FİLMİNİN KONUSU NE?
Harry Potter (Daniel Radcliffe) hiç istemeden bir yazı daha, iç sıkıcı akrabaları Dursley’lerle geçirmekte, “uslu uslu oturmakta” ve büyüden uzak durmaktadır, yani, Vernon Enişte’nin (Richard Griffiths) zorba kız kardeşi Marge Hala (Pam Ferris) gelene kadar…. Marge Hala her zaman, özellikle Harry’ye çok kötü davranmıştır ve bu kez Harry’yi o kadar zorlar ki Harry “kazara” onun dev bir balon gibi şişip havaya uçmasına neden olur. Büyü-dışı dünyada büyü yapması yasaklanan Harry, bu olaydan sonra gecenin karanlığına karışır. Bu sırada büyücüler dünyası da karanlık büyücü Sirius Black'in (Gary Oldman) Azkaban'dan kaçmasıyla çalkalanmaktadır.
HARRY POTTER VE AZKABAN TUTSAĞI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Daniel Radcliffe - Harry Potter
Emma Watson - Hermione Granger
Rupert Grint - Ron Weasley
David Thewlis - Remus Lupin
Alan Rickman - Severus Snape
Gary Oldman - Sirius Black
Tom Felton - Draco Malfoy
Bonnie Wright - Ginny Weasley
Matthew Lewis - Neville Longbottom
Mark Williams - Arthur Weasley
Michael Gambon - Albus Dumbledore
Maggie Smith - Minerva Mcgonagall
David Bradley - Argus Filch
Richard Griffiths - Vernon Dursley
Fiona Shaw - Petunia Dursley
Harry Melling - Dudley Dursley
James Phelps - Fred Weasley
Oliver Phelps - George Weasley
HARRY POTTER VE AZKABAN TUTSAĞI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Harry Potter ve Azkaban Tutsağı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.9 olarak belirlendi.
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