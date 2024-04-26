Yayınlanma: 26.04.2024 - 20:53

Güncelleme: 26.04.2024 - 20:53

Harry Potter ve Azkaban Tutsağı filminin yönetmen koltuğunda Alfonso Cuarón oturuyor. Filmin senaristliğini Steve Kloves üstleniyor. Peki, Harry Potter ve Azkaban Tutsağı filminin konusu ne? Harry Potter ve Azkaban Tutsağı filminin oyuncuları kim?

HARRY POTTER VE AZKABAN TUTSAĞI FİLMİNİN KONUSU NE?

Harry Potter (Daniel Radcliffe) hiç istemeden bir yazı daha, iç sıkıcı akrabaları Dursley’lerle geçirmekte, “uslu uslu oturmakta” ve büyüden uzak durmaktadır, yani, Vernon Enişte’nin (Richard Griffiths) zorba kız kardeşi Marge Hala (Pam Ferris) gelene kadar…. Marge Hala her zaman, özellikle Harry’ye çok kötü davranmıştır ve bu kez Harry’yi o kadar zorlar ki Harry “kazara” onun dev bir balon gibi şişip havaya uçmasına neden olur. Büyü-dışı dünyada büyü yapması yasaklanan Harry, bu olaydan sonra gecenin karanlığına karışır. Bu sırada büyücüler dünyası da karanlık büyücü Sirius Black'in (Gary Oldman) Azkaban'dan kaçmasıyla çalkalanmaktadır.

HARRY POTTER VE AZKABAN TUTSAĞI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Daniel Radcliffe - Harry Potter

Emma Watson - Hermione Granger

Rupert Grint - Ron Weasley

David Thewlis - Remus Lupin

Alan Rickman - Severus Snape

Gary Oldman - Sirius Black

Tom Felton - Draco Malfoy

Bonnie Wright - Ginny Weasley

Matthew Lewis - Neville Longbottom

Mark Williams - Arthur Weasley

Michael Gambon - Albus Dumbledore

Maggie Smith - Minerva Mcgonagall

David Bradley - Argus Filch

Richard Griffiths - Vernon Dursley

Fiona Shaw - Petunia Dursley

Harry Melling - Dudley Dursley

James Phelps - Fred Weasley

Oliver Phelps - George Weasley

HARRY POTTER VE AZKABAN TUTSAĞI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Harry Potter ve Azkaban Tutsağı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.9 olarak belirlendi.