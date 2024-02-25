Harry Potter hayranlarına müjde: Tarihi belli oldu

İngiliz yazar J. K. Rowling'in kaleme aldığı büyülü dünyadan sinemaya uyarlanan Harry Potter serisi dizi oluyor. Dizinin izleyiciyle buluşacağı tarih açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.02.2024 - 11:28
Harry Potter hayranlarına müjde: Tarihi belli oldu
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Hayranlarının merakla beklediği Harry Potter'ın büyülü dünyasını anlatacak olan dizinin 2026’da yayınlanacağını açıklandı. 

İngiliz yazar J. K. Rowling'in kaleme aldığı roman serisindeki her kitabın bir sezona uyarlanması sebebiyle 7 sezon sürmesi beklenen dizi ile ilgili müjdeli haberi, Warner Bros Discovery CEO’su David Zaslav verdi. 

Zaslav, HBO Max’in CEO’su Casey Bloys'un ve Warner Bros’tan Channing Dungey'in serinin yazarı J.K. Rowling ile Londra’da görüştüklerini söyledi. Zaslav, “Her iki taraf da Harry Potter serisini yeniden canlandıracakları için heyecanlı. Dünyanın dört bir yanındaki Harry Potter hayranlarına yeni hikâyeler paylaşmak için sabırsızlanıyoruz” dedi.

12 yılın ardından diziyi yeniden ekrana getirecek olan HBO Max, dizinin kadrosuna dair henüz bir bilgi paylaşmadı.

Dizi için çalışmalar 2021 yılında başlamıştı ve yapım şirketi geçtiğimiz yıl, dizinin çekileceğini resmen duyurmuştu.


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