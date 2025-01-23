Hatıran Yeter filminin konusu ne? Hatıran Yeter filminin oyuncuları kim?
Hatıran Yeter filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Hatıran Yeter filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Hatıran Yeter filminin konusu ne? Hatıran Yeter filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Hatıran Yeter filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Ömer Faruk üstleniyor. Peki, Hatıran Yeter filminin konusu ne? Hatıran Yeter filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
HATIRAN YETER FİLMİNİN KONUSU NE?
Kaçarak evlenen Adem ve Zehra’nın Baha adında bir oğulları olur. Baha, henüz bebekken geçirdiği menenjit hastalığı neticesinde işitme yetisini kaybeder. Yaşıtlarından çok daha zorlu ve yalnız bir çocukluk geçiren Baha’nın hayatı, kendisi gibi işitme engelli olan Leyla’yla tanışmasıyla değişir. İki genç birbirine âşık olur. Ancak mutluluklarının önüne büyük engeller çıkacak, Baha’nın bu aşkın meyvesi olan kızı Yeşim’e kavuşabilmek için büyük mücadeleler vermesi gerekecektir.
HATIRAN YETER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Aytaç Şaşmaz
Sümeyye Aydoğan
Belçim Bilgin
Burak Sevinç
Ferit Aktuğ
HATIRAN YETER FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Hatıran Yeter filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.1 olarak belirlendi.
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