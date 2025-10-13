Hayalet Avcıları: Öteki Dünya filminin konusu ne? Hayalet Avcıları: Öteki Dünya filminin oyuncuları kim?

Hayalet Avcıları: Öteki Dünya filminin yönetmen koltuğunda Jason Reitman oturuyor. Filmin senaristliğini Jason Reitman ve Gil Kenan üstleniyor. Peki, Hayalet Avcıları: Öteki Dünya filminin konusu ne? Hayalet Avcıları: Öteki Dünya filminin oyuncuları kim?
HAYALET AVCILARI: ÖTEKİ DÜNYA FİLMİNİN KONUSU NE?
Ghostbusters: Afterlife, taşrada bir kasabaya taşınan bir ailenin, büyükbabalarından kendilerine kalan hayalet avcıları mirasıyla bulundukları kasabayı büyük çaplı bir hayalet istilasından kurtarmaya çalışmasını konu ediniyor.
HAYALET AVCILARI: ÖTEKİ DÜNYA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Mckenna Grace
Paul Rudd
Finn Wolfhard
Carrie Coon
Bill Murray
Sigourney Weaver
Dan Aykroyd
Ernie Hudson
Annie Potts
Bokeem Woodbine
HAYALET AVCILARI: ÖTEKİ DÜNYA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Hayalet Avcıları: Öteki Dünya filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.0 olarak belirlendi.