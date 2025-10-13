Hayalet Avcıları: Öteki Dünya filminin yönetmen koltuğunda Jason Reitman oturuyor. Filmin senaristliğini Jason Reitman ve Gil Kenan üstleniyor. Peki, Hayalet Avcıları: Öteki Dünya filminin konusu ne? Hayalet Avcıları: Öteki Dünya filminin oyuncuları kim?

HAYALET AVCILARI: ÖTEKİ DÜNYA FİLMİNİN KONUSU NE?

Ghostbusters: Afterlife, taşrada bir kasabaya taşınan bir ailenin, büyükbabalarından kendilerine kalan hayalet avcıları mirasıyla bulundukları kasabayı büyük çaplı bir hayalet istilasından kurtarmaya çalışmasını konu ediniyor.

HAYALET AVCILARI: ÖTEKİ DÜNYA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Mckenna Grace

Paul Rudd

Finn Wolfhard

Carrie Coon

Bill Murray

Sigourney Weaver

Dan Aykroyd

Ernie Hudson

Annie Potts

Bokeem Woodbine

HAYALET AVCILARI: ÖTEKİ DÜNYA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Hayalet Avcıları: Öteki Dünya filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.0 olarak belirlendi.