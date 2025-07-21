Hayat Öpücüğü filminin yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez oturuyor. Filmin senaristliğini Saygın Delibaş ve Fethi Kantarcı üstleniyor. Peki, Hayat Öpücüğü filminin konusu ne? Hayat Öpücüğü filminin oyuncuları kim?

HAYAT ÖPÜCÜĞÜ FİLMİNİN KONUSU NE?

Maceradan ve hastalıktan ölesiye korkan Metin bir gün yaşam dolu Hayat'a rastlar. Kavgalarla başlayan ilişkileri bir hayat öpücüğü gibi ikisinin de hayatını değiştirir ve Metin bu aşk sayesinde yaşamanın hayatta kalmaktan fazlası olduğunu öğrenir. Yaşamı böylesine seven ve yaşamdan böylesine korkan bu iki insan bütün imkansızlıklara rağmen birlikte mutlu olmayı becerebilecek midir?

HAYAT ÖPÜCÜĞÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Zerrin Sümer

Ali Sunal

Hatice Şendil

Ayda Aksel

Ahmet Saraçoğlu

Mehmet Can Mincinözlü

HAYAT ÖPÜCÜĞÜ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Hayat Öpücüğü filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.9 olarak belirlendi.