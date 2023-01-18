Hayatımın Son Günü filminin konusu ne, oyuncuları kim?

2020 yılında vizyona giren Hayatımın Son Günü filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Hayatımın Son Günü filminin konusu ne? Hayatımın Son Günü filminin oyuncuları kim? Hayatımın Son Günü filminin IMDb puanı kaç?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 12:56
Hayatımın Son Günü filminin konusu ne, oyuncuları kim?
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Hayatımın Son Günü (She Dies Tomorrow), yönetmenliğini ve senaristliğini Amy Seimetz'in üstlendiği, 2020 yapımlı bir dram filmidir.

HAYATIMIN SON GÜNÜ FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, bir sabah uyandığında yarın öleceğini yoğun bir şekilde hisseden ve bu hissinin bulaşıcı olduğunu keşfeden Amy'nin hikâyesini ele alıyor. Amy bir sabah uyandığında yoğun bir şekilde yarın öleceğini hissetmeye başlar. Bu durumun gerçek olabileceğine ihtimal vermeyen arkadaşı Jane, bu hissin bulaşıcılığının gerçek olduğunu görünce olaylar bambaşka bir hal alır. 

HAYATIMIN SON GÜNÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kate Lyn Sheil

Jane Adams

Kentucker Audley

HAYATIMIN SON GÜNÜ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Hayatımın Son Günü filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.1 olarak belirlenmiştir.


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