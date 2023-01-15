Hayalet Yazar filminin konusu ne, oyuncuları kim?

Yayınlanma: 15 Ocak 2023 - 14:32

Güncelleme: 15 Ocak 2023 - 14:32

Hayalet Yazar (The Ghost Writer), yönetmenliğini üstlenen Roman Polanski'nin, senaristliğinde Robert Harris'le birlikte çalıştığı, 2010 yapımlı bir gerilim filmidir.

HAYALET YAZAR FİLMİNİN KONUSU NE?

Eski bir İngiliz Başbakanının anılarını tamamlamak için tutulan hayalet bir yazar, kendi hayatını tehlikeye atan sırları ortaya çıkarır.

HAYALET YAZAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ewan McGregor

Pierce Brosnan

Olivia Williams

Kim Cattrall

HAYALET YAZAR FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Hayalet Yazar filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.2 olarak belirlenmiştir.