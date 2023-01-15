Hayalet Yazar filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2010 yılında vizyona giren Hayalet Yazar filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Hayalet Yazar filminin konusu ne? Hayalet Yazar filminin oyuncuları kim? Hayalet Yazar filminin IMDb puanı kaç?
Hayalet Yazar (The Ghost Writer), yönetmenliğini üstlenen Roman Polanski'nin, senaristliğinde Robert Harris'le birlikte çalıştığı, 2010 yapımlı bir gerilim filmidir.
HAYALET YAZAR FİLMİNİN KONUSU NE?
Eski bir İngiliz Başbakanının anılarını tamamlamak için tutulan hayalet bir yazar, kendi hayatını tehlikeye atan sırları ortaya çıkarır.
HAYALET YAZAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Ewan McGregor
Pierce Brosnan
Olivia Williams
Kim Cattrall
HAYALET YAZAR FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Hayalet Yazar filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.2 olarak belirlenmiştir.
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