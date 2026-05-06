6.05.2026 19:59:00
Haber Merkezi
Hayatın Bedeli filminin konusu ne? Hayatın Bedeli filminin oyuncuları kim?

Hayatın Bedeli (Rift) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Hayatın Bedeli filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Hayatın Bedeli filminin konusu ne? Hayatın Bedeli filminin oyuncuları kim?

Hayatın Bedeli filminin yönetmen koltuğunda Jason Winn oturuyor.

HAYATIN BEDELİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Geçmişiyle yeniden yüz yüze gelen başarılı bir FBI ajanı kendisini hazırlıksız olduğu bir durumun içinde bulur.

HAYATIN BEDELİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Lisa Wu

Darren Cain

David Lee Garver

Brooke Montalvo

Josh Hooks

Stephanie Casebier

Jennifer Shumaker

 

Sean Weiland

HAYATIN BEDELİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Hayatın Bedeli filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.5 olarak belirlendi.

