Hayatın Bedeli filminin yönetmen koltuğunda Jason Winn oturuyor. Peki, Hayatın Bedeli filminin konusu ne? Hayatın Bedeli filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
HAYATIN BEDELİ FİLMİNİN KONUSU NE?
Geçmişiyle yeniden yüz yüze gelen başarılı bir FBI ajanı kendisini hazırlıksız olduğu bir durumun içinde bulur.
HAYATIN BEDELİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Lisa Wu
Darren Cain
David Lee Garver
Brooke Montalvo
Josh Hooks
Stephanie Casebier
Jennifer Shumaker
Sean Weiland
HAYATIN BEDELİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Hayatın Bedeli filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.5 olarak belirlendi.