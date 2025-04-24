Yayınlanma: 24.04.2025 - 20:06

Güncelleme: 24.04.2025 - 20:06

Hepsini Vur filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Michael Davis üstleniyor. Peki, Hepsini Vur filminin konusu ne? Hepsini Vur filminin oyuncuları kim?

HEPSİNİ VUR FİLMİNİN KONUSU NE?

İsimsiz bir ABD şehrinde, gece geç saatlerde kimsesiz bir adam otobüs durağında oturmaktadır. O sırada hamile bir kadın, elinde silahı ile peşine düşmüş olan bir adamdan kaçmaya çalışmaktadır. Otobüs durağındaki adam isteksiz de olsa hamile kadını kurtarır ve bebeğin doğumuna yardım eder. Bu sırada başka adamlar da ateş açarlar. İçlerinden birisi bu çetecilerin başı olan Hertz’dir. Buna rağmen Smith adındaki kahramanımız, DQ adındaki bu hayat kadınının bebeğini korumaya kararlıdır. Ayrıca Hertz’in neden o bebeği istediğini, hikayenin arkasındaki sırları çözmekte de inatçı yaklaşacaktır.

HEPSİNİ VUR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Clive Owen

Paul Giamatti

Monica Bellucci

Greg Bryk

Stephen McHattie

Jane McLean

Michael Rose

Mike Dopud

HEPSİNİ VUR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Hepsini Vur filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlendi.