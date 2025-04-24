Hepsini Vur filminin konusu ne? Hepsini Vur filminin oyuncuları kim?
Hepsini Vur (Shoot'Em Up) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Hepsini Vur filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Hepsini Vur filminin konusu ne? Hepsini Vur filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Hepsini Vur filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Michael Davis üstleniyor. Peki, Hepsini Vur filminin konusu ne? Hepsini Vur filminin oyuncuları kim?
HEPSİNİ VUR FİLMİNİN KONUSU NE?
İsimsiz bir ABD şehrinde, gece geç saatlerde kimsesiz bir adam otobüs durağında oturmaktadır. O sırada hamile bir kadın, elinde silahı ile peşine düşmüş olan bir adamdan kaçmaya çalışmaktadır. Otobüs durağındaki adam isteksiz de olsa hamile kadını kurtarır ve bebeğin doğumuna yardım eder. Bu sırada başka adamlar da ateş açarlar. İçlerinden birisi bu çetecilerin başı olan Hertz’dir. Buna rağmen Smith adındaki kahramanımız, DQ adındaki bu hayat kadınının bebeğini korumaya kararlıdır. Ayrıca Hertz’in neden o bebeği istediğini, hikayenin arkasındaki sırları çözmekte de inatçı yaklaşacaktır.
HEPSİNİ VUR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Clive Owen
Paul Giamatti
Monica Bellucci
Greg Bryk
Stephen McHattie
Jane McLean
Michael Rose
Mike Dopud
HEPSİNİ VUR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Hepsini Vur filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlendi.
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