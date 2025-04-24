Gazeteci Çocuk filminin konusu ne? Gazeteci Çocuk filminin oyuncuları kim?
Gazeteci Çocuk (The Paperboy) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Gazeteci Çocuk filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Gazeteci Çocuk filminin konusu ne? Gazeteci Çocuk filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Gazeteci Çocuk filminin yönetmen koltuğunda Lee Daniels oturuyor. Filmin senaristliğini Pedro Almodóvar, Lee Daniels üstleniyor. Peki, Gazeteci Çocuk filminin konusu ne? Gazeteci Çocuk filminin oyuncuları kim?
GAZETECİ ÇOCUK FİLMİNİN KONUSU NE?
Film, bir muhabirin kardeşiyle birlikte idam sırasını bekleyen bir mahkumun adını temize çıkarma arayışlarını anlatmaktadır. Gizemli bir kadın mahkuma mektup gönderir ve bu sayede muhabirin davada ilerleme kaydetmesini sağlayayarak olaylar farklı bir boyut kazanır.
GAZETECİ ÇOCUK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Matthew McConaughey
Nicole Kidman
John Cusack
Sofia Vergara
Zac Efron
Jack James
Maxwell
Shannon Trosclair
Danyiell Oviedo
John Calvin McCann
GAZETECİ ÇOCUK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Gazeteci Çocuk filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.7 olarak belirlendi.
Etiketler: #konusu nedir?
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