Yayınlanma: 24.04.2025 - 19:33

Güncelleme: 24.04.2025 - 19:33

Gazeteci Çocuk filminin yönetmen koltuğunda Lee Daniels oturuyor. Filmin senaristliğini Pedro Almodóvar, Lee Daniels üstleniyor. Peki, Gazeteci Çocuk filminin konusu ne? Gazeteci Çocuk filminin oyuncuları kim?

GAZETECİ ÇOCUK FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, bir muhabirin kardeşiyle birlikte idam sırasını bekleyen bir mahkumun adını temize çıkarma arayışlarını anlatmaktadır. Gizemli bir kadın mahkuma mektup gönderir ve bu sayede muhabirin davada ilerleme kaydetmesini sağlayayarak olaylar farklı bir boyut kazanır.

GAZETECİ ÇOCUK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Matthew McConaughey

Nicole Kidman

John Cusack

Sofia Vergara

Zac Efron

Jack James

Maxwell

Shannon Trosclair

Danyiell Oviedo

John Calvin McCann

GAZETECİ ÇOCUK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Gazeteci Çocuk filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.7 olarak belirlendi.