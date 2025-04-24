Düşler Bahçesi filminin konusu ne? Düşler Bahçesi filminin oyuncuları kim?

Düşler Bahçesi (We Bought A Zoo) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Düşler Bahçesi filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Düşler Bahçesi filminin konusu ne? Düşler Bahçesi filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Düşler Bahçesi filminin konusu ne? Düşler Bahçesi filminin oyuncuları kim?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 24.04.2025 - 18:23

Düşler Bahçesi filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Cameron Crowe üstleniyor. Peki, Düşler Bahçesi filminin konusu ne? Düşler Bahçesi filminin oyuncuları kim? 

DÜŞLER BAHÇESİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Benjamin eşini yakın zamanda kaybetmiş ve iki çocuğuyla beraber yeni bir hayata başlamak için yeni bir eve taşınmaya karar verir. Taşındıkları evin arka bahçesinin bir hayvanat bahçesi olduğunu farkeden Benjamin, ailesini ve hayvanat bahçesini ayakta tutmak için burayı ayakta tutabilecek bir ekip kurar; böylelikle Kelly ile de tanışır. Benjamin ve Kelly arasında gelişen ilişki bir yana, Benjamin'in çocukları vearkadaşları hayvanat bahçesinin açılacağı günü heyecanla beklerken, aralarında gelişen sıcak, duygulu ve bir o kadar da eğlenceli bağ ile kendimizi onların masalı içerisinde buluruz.

DÜŞLER BAHÇESİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Scarlett Johansson

Matt Damon

Thomas Haden Church

Elle Fanning

Patrick Fugit

Angus Macfadyen

DÜŞLER BAHÇESİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Düşler Bahçesi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.0 olarak belirlendi.


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