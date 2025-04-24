Yayınlanma: 24.04.2025 - 19:00

Güncelleme: 24.04.2025 - 19:00

Küre filminin yönetmen koltuğunda Barry Levinson oturuyor. Filmin senaristliğini Kurt Wimmer, Paul Attanasio üstleniyor. Peki, Küre filminin konusu ne? Küre filminin oyuncuları kim?

KÜRE FİLMİNİN KONUSU NE?

Bir grup bilim adamının Pasifik Okyanusu derinliklerinde keşfedilen batık bir gemi üzerinde yaptıkları araştırmanın öyküsü. Okyanusun 1000 feet derinindeki bu gemide araştırmacılar büyük bir küreyle karşılaşırlar. Amerikan ordusu bunu bir U.F.O olarak nitelendirir. Araştırma ekibi kürenin içinde "Amerika - 2048" yazılı bir bilgisayar klavyesi bulurlar. Kürenin zamanlar arasında yolculuk yaptığına ve kara delikten geçmiş olduğuna inanmaya başlarlar. Deniz altında, tam anlamıyla dünyadan izole, klostrofobik bir ortamda, üçyüz yıllık olduğu tahmin edilen bu geminin sırlarını ortaya çıkartan ekip, burada kendi paranoyalarıyla karşı karşıya kalır.

KÜRE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Dustin Hoffman

Sharon Stone

Queen Latifah

Liev Schreiber

Samuel L. Jackson

Peter Coyote

KÜRE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Küre filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.