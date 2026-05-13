Cumhuriyet Gazetesi Logo
Hipnotik filminin konusu ne? Tehlikeli Tür filminin oyuncuları kim?

Hipnotik filminin konusu ne? Tehlikeli Tür filminin oyuncuları kim?

13.05.2026 17:44:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Hipnotik filminin konusu ne? Tehlikeli Tür filminin oyuncuları kim?

Hipnotik (Hypnotic) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Hipnotik filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Hipnotik filminin konusu ne? Tehlikeli Tür filminin oyuncuları kim?

Hipnotik Tür filminin yönetmen koltuğunda Robert Rodriguez oturuyor. Filmin senaristliğini ise Max Borenstein ve Robert Rodriguez üstleniyor. Peki, Hipnotik filminin konusu ne? Tehlikeli Tür filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Image

HİPNOTİK FİLMİNİN KONUSU NE?

Dedektif Danny Rourke’un hayatı, küçük kızı Minnie’nin kaybolmasıyal alt üst olur. Eşinden ayrılan Danny, kızını bulma umudunu asla yitirmez. Bir gün görevi başkındayken, bir banka soygunu haberini alan Danny, hızlıca olay yerine gider. Ancak bankaya gittiğinde beklemediği bir durumla karşılaşır. Kasadan kızının fotoğrafını bulan Danny, elindeki ipucunun peşinden gitmeye karar verir. Ancak bu sırada karşısına, algısını yönetebilen hipnotikler çıkar. Danny, hipnotiklere rağmen kızını bulmayı başarabilecek midir?

HİPNOTİK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ben Affleck

Alice Braga

JD Pardo

HİPNOTİK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Hipnotik filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.5 olarak belirlendi.

İlgili Konular: #yabancı film #TV rehberi #televizyonda ne var?

İlgili Haberler

Eşref Rüya dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Eşref Rüya dizisinin son bölümünde ne oldu?
Eşref Rüya dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Eşref Rüya dizisinin son bölümünde ne oldu? Eşref Rüya dizisinin 44. bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Eşref Rüya dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Eşref Rüya dizisinin son bölümünde ne oldu?
TV yayın akışı 13 Mayıs Çarşamba! Bugün hangi kanalda ne var?
TV yayın akışı 13 Mayıs Çarşamba! Bugün hangi kanalda ne var? 12 Mayıs 2026 Salı günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV18 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 13 Mayıs Çarşamba günü ekranlara gelecek olan yapımlar...
Yeraltı dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Yeraltı dizisinin son bölümünde ne oldu?
Yeraltı dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Yeraltı dizisinin son bölümünde ne oldu? Yeraltı dizisinin 15. bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Yeraltı dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Yeraltı dizisinin son bölümünde ne oldu?