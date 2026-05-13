Hipnotik Tür filminin yönetmen koltuğunda Robert Rodriguez oturuyor. Filmin senaristliğini ise Max Borenstein ve Robert Rodriguez üstleniyor. Peki, Hipnotik filminin konusu ne? Tehlikeli Tür filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

HİPNOTİK FİLMİNİN KONUSU NE?

Dedektif Danny Rourke’un hayatı, küçük kızı Minnie’nin kaybolmasıyal alt üst olur. Eşinden ayrılan Danny, kızını bulma umudunu asla yitirmez. Bir gün görevi başkındayken, bir banka soygunu haberini alan Danny, hızlıca olay yerine gider. Ancak bankaya gittiğinde beklemediği bir durumla karşılaşır. Kasadan kızının fotoğrafını bulan Danny, elindeki ipucunun peşinden gitmeye karar verir. Ancak bu sırada karşısına, algısını yönetebilen hipnotikler çıkar. Danny, hipnotiklere rağmen kızını bulmayı başarabilecek midir?

HİPNOTİK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ben Affleck

Alice Braga

JD Pardo

HİPNOTİK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Hipnotik filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.5 olarak belirlendi.