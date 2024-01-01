Yayınlanma: 01.01.2024 - 19:10

Güncelleme: 01.01.2024 - 19:10

Babalar Savaşıyor filminin yönetmen koltuğunda Sean Anders oturuyor. Filmin senaristliğini Brian Burns ve Sean Anders üstleniyor. Peki, Babalar Savaşıyor filminin konusu ne? Babalar Savaşıyor filminin oyuncuları kim?

BABALAR SAVAŞIYOR FİLMİNİN KONUSU NE?

Brad Whitaker (Will Ferrell) ; karısı ve iki çocuğuna üvey baba olmak için çabalarken planlarının öz babaları Dusty Mayron'nun gelmesiyle farklı bir boyuta taşınır. Artık evde ki babalık rölü için bir rakibi vardır. Asi bir hayat tarzına sahip Dusty, basma kalıp babaların korkulu rüyası olmaya gelmiştir . Çocukların gözünde baba rölünü kanıtlamak için çabalayan üvey baba Brad ve öz baba Dusty'nin rekabet yarışı beyaz perdeye yansıyor.

BABALAR SAVAŞIYOR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Will Ferrell - Brad

Linda Cardellini - Sara Whitaker

Mel Gibson

Owen Vaccaro - Dylan Mayron

Didi Costine - Adrianna

Scarlett Estevez - Megan

John Lithgow

John Cena - Roger

Alessandra Ambrosio - Karen Mayron

Bill Burr - Jerry

Thomas Haden Church - Leo

Hannibal Buress - Griff

Chris Henchy - Panda DJ, Jason Sinclair

Jamie Denbo- Doris

BABALAR SAVAŞIYOR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Babalar Savaşıyor filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlendi.