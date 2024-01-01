Babalar Savaşıyor filminin konusu ne? Babalar Savaşıyor filminin oyuncuları kim?
Babalar Savaşıyor (Daddy's Home) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Babalar Savaşıyor filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Babalar Savaşıyor filminin konusu ne? Babalar Savaşıyor filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Babalar Savaşıyor filminin yönetmen koltuğunda Sean Anders oturuyor. Filmin senaristliğini Brian Burns ve Sean Anders üstleniyor. Peki, Babalar Savaşıyor filminin konusu ne? Babalar Savaşıyor filminin oyuncuları kim?
BABALAR SAVAŞIYOR FİLMİNİN KONUSU NE?
Brad Whitaker (Will Ferrell) ; karısı ve iki çocuğuna üvey baba olmak için çabalarken planlarının öz babaları Dusty Mayron'nun gelmesiyle farklı bir boyuta taşınır. Artık evde ki babalık rölü için bir rakibi vardır. Asi bir hayat tarzına sahip Dusty, basma kalıp babaların korkulu rüyası olmaya gelmiştir . Çocukların gözünde baba rölünü kanıtlamak için çabalayan üvey baba Brad ve öz baba Dusty'nin rekabet yarışı beyaz perdeye yansıyor.
BABALAR SAVAŞIYOR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Will Ferrell - Brad
Linda Cardellini - Sara Whitaker
Mel Gibson
Owen Vaccaro - Dylan Mayron
Didi Costine - Adrianna
Scarlett Estevez - Megan
John Lithgow
John Cena - Roger
Alessandra Ambrosio - Karen Mayron
Bill Burr - Jerry
Thomas Haden Church - Leo
Hannibal Buress - Griff
Chris Henchy - Panda DJ, Jason Sinclair
Jamie Denbo- Doris
BABALAR SAVAŞIYOR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Babalar Savaşıyor filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlendi.
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Kolombiya’ iddiası gündemde!
- Uyarıların ardından korkutan deprem!
- Ortak ATM'de hesabına yatırdığı para yok oldu
- 2023 kehanetlerinden biri son anda gerçekleşti
- 'Kayıp kıta' okyanus tabanında keşfedildi!
- Yeni yıl zamlı geldi!
- Savcıdan 'Dilan Polat' mesajı
- 'Sermaye sahipleri ayağını denk alsın'
- Cinayet için adres gösterdi, İYİ Parti'den çağrı geldi
- Armağan Çağlayan 'o' görüntülere ilişkin konuştu!