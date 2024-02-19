Hızlı ve Öfkeli 9 filminin konusu ne? Hızlı ve Öfkeli 9 filminin oyuncuları kim?
Hızlı ve Öfkeli 9 (F9: The Fast Saga) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Hızlı ve Öfkeli 9 filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Hızlı ve Öfkeli 9 filminin konusu ne? Hızlı ve Öfkeli 9 filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Hızlı ve Öfkeli 9 filminin yönetmen koltuğuda Justin Lin oturuyor. Filmin senaristliğini Gary Scott Thompson üstleniyor. Peki, Hızlı ve Öfkeli 9 filminin konusu ne? Hızlı ve Öfkeli 9 filminin oyuncuları kim?
KIYAMET FİLMİNİN KONUSU NE?
Hızlı ve Öfkeli serisinin son filminde Cipher, Dom ve ekibinden intikam almak için Dom'un küçük kardeşi Jakob'dan yardım istiyor. Serinin 3. ve 6. filminin yönetmeni Justin Lin'in yönetmenliğini yaptığı filmde Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Jordana Brewster ve Charlize Theron dikkat çeken oyunvular.
KIYAMET FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Vin Diesel
Lucas Black
Tyrese Gibson
Charlize Theron
Helen Mirren
Michelle Rodriguez
Jordana Brewster
Ludacris
Nathalie Emmanuel
John Cena
Finn Cole
Anna Sawai
Michael Rooker
Vinnie Bennett
KIYAMET FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Hızlı ve Öfkeli 9 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.2 olarak belirlendi.
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