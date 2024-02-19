Yayınlanma: 19.02.2024 - 09:48

Güncelleme: 19.02.2024 - 09:48

Hızlı ve Öfkeli 9 filminin yönetmen koltuğuda Justin Lin oturuyor. Filmin senaristliğini Gary Scott Thompson üstleniyor. Peki, Hızlı ve Öfkeli 9 filminin konusu ne? Hızlı ve Öfkeli 9 filminin oyuncuları kim?

KIYAMET FİLMİNİN KONUSU NE?

Hızlı ve Öfkeli serisinin son filminde Cipher, Dom ve ekibinden intikam almak için Dom'un küçük kardeşi Jakob'dan yardım istiyor. Serinin 3. ve 6. filminin yönetmeni Justin Lin'in yönetmenliğini yaptığı filmde Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Jordana Brewster ve Charlize Theron dikkat çeken oyunvular.

KIYAMET FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Vin Diesel

Lucas Black

Tyrese Gibson

Charlize Theron

Helen Mirren

Michelle Rodriguez

Jordana Brewster

Ludacris

Nathalie Emmanuel

John Cena

Finn Cole

Anna Sawai

Michael Rooker

Vinnie Bennett

KIYAMET FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Hızlı ve Öfkeli 9 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.2 olarak belirlendi.