Cumhuriyet Gazetesi Logo
House Of The Dragon 3. sezon ne zaman yayımlanacak? House Of The Dragon yeni sezon tarihi...

House Of The Dragon 3. sezon ne zaman yayımlanacak? House Of The Dragon yeni sezon tarihi...

22.06.2026 17:24:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
House Of The Dragon 3. sezon ne zaman yayımlanacak? House Of The Dragon yeni sezon tarihi...

HBO Max platformunda yayınlanan House of the Dragon dizisinin son sezonu 2024 yılında yayınlanmıştı. Dizinin hayranlarını sevindirecek haber HBO'dan geldi. House Of The Dragon dizisinin 3. sezon fragmanı yayınlandı. Peki, House Of The Dragon 3. sezon ne zaman yayımlanacak? House Of The Dragon yeni sezon tarihi...
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Game of Thrones evreninde geçen House of the Dragon dizisinin 3. sezonu için geri sayım başladı. Peki, House Of The Dragon 3. sezon ne zaman yayımlanacak? House of the Dragon yeni sezon tarihi...

HOUSE OF THE DRAGON 3. SEZON YAYIN TAKVİMİ

House of the Dragon dizisinin 3. sezon bölümlerinin tamamının yayın tarihleri ise şöyle:

  1. Bölüm - 22 Haziran
  2. Bölüm - 29 Haziran
  3. Bölüm - 6 Temmuz
  4. Bölüm - 13 Temmuz
  5. Bölüm - 20 Temmuz
  6. Bölüm - 27 Temmuz
  7. Bölüm - 3 Ağustos
  8. Bölüm - 10 Ağustos

HOUSE OF THE DRAGON KAÇ SEZON OLACAK?

House of the Dragon dizisinin 4 sezondan oluşması bekleniyor. Dizinin 4. ve final sezonunun ise 2028 yılında yayınlanacağı tahmin ediliyor.

İlgili Konular: #yeni sezon #Game of Thrones #House of the Dragon

İlgili Haberler

X (Twitter) çöktü mü? 22 Haziran Twitter neden açılmıyor?
X (Twitter) çöktü mü? 22 Haziran Twitter neden açılmıyor? Sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter), bugün kullanıcıların yaşadığı bölgesel yavaşlamalar ve bağlantı hataları nedeniyle yeniden gündem oldu. Peki, X (Twitter) çöktü mü? 22 Haziran Twitter neden açılmıyor?
TFF seçimleri ne zaman yapılacak? 2026 TFF başkanlık seçimi tarihi...
TFF seçimleri ne zaman yapılacak? 2026 TFF başkanlık seçimi tarihi... Türk futbolunun yönetim kademesinde yaşanacak değişimleri ve kulüplerin geleceğe yönelik projelerini doğrudan etkileyen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) seçim tarihi kamuoyunun gündeminde yer alıyor. Peki, TFF seçimleri ne zaman yapılacak? 2026 TFF başkanlık seçimi tarihi...