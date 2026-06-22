Game of Thrones evreninde geçen House of the Dragon dizisinin 3. sezonu için geri sayım başladı. Peki, House Of The Dragon 3. sezon ne zaman yayımlanacak? House of the Dragon yeni sezon tarihi...
HOUSE OF THE DRAGON 3. SEZON YAYIN TAKVİMİ
House of the Dragon dizisinin 3. sezon bölümlerinin tamamının yayın tarihleri ise şöyle:
- Bölüm - 22 Haziran
- Bölüm - 29 Haziran
- Bölüm - 6 Temmuz
- Bölüm - 13 Temmuz
- Bölüm - 20 Temmuz
- Bölüm - 27 Temmuz
- Bölüm - 3 Ağustos
- Bölüm - 10 Ağustos
HOUSE OF THE DRAGON KAÇ SEZON OLACAK?
House of the Dragon dizisinin 4 sezondan oluşması bekleniyor. Dizinin 4. ve final sezonunun ise 2028 yılında yayınlanacağı tahmin ediliyor.