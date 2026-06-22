Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) gerçekleştirilecek başkanlık seçimi için gözler genel kurul takvimine çevrildi. Peki, TFF seçimleri ne zaman yapılacak? 2026 TFF başkanlık seçimi tarihi...

TFF SEÇİMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun seçimli genel kurulları, olağan durumlarda federasyonun ana statüsü gereğince dört yılda bir gerçekleştiriliyor. Mevcut yönetim kurulunun görev süresi, olağan takvim ilerlediği müddetçe bu dört yıllık dönemi kapsayacak şekilde planlanıyor. Ancak Türk futbolunda kulüplerin talepleri, yönetimsel kararlar ya da imza toplama süreçleri gibi dinamik etkenler devreye girdiğinde, normal takvimin dışına çıkılarak olağanüstü seçimli genel kurul kararı da alınabiliyor.

Anayasa Mahkemesinin Tahkim Kurulunun yapısına ilişkin kesin kararı ve statüde yer alan bazı maddelerin değiştirilmesi talebi, federasyonu harekete geçirmek zorunda bıraktı. TFF, statü değişikliği için mecburen genel kurulu toplantıya çağıracak. TFF’nin statü değişikliği için toplayacağı genel kurula seçim maddesi konulması için tazyik yapılacak. Eğer TFF yönetimi direnmeye çalışır ve seçime yanaşmazsa, kulüpler noter kanalıyla imza toplayarak olağanüstü seçimli genel kurulu zorla toplatacak.