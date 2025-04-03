Yayınlanma: 03.04.2025 - 19:49

Güncelleme: 03.04.2025 - 19:49

NOW ekranlarında izleyicisi ile buluşan Hudutsuz Sevda dizisinin yeni bölümünde ne olacağı merak ediliyor. Dizinin takipçileri son bölümde ne olduğunu araştırıyor. Peki, Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman? Hudutsuz Sevda dizisinin yeni bölümü neden yok? İşte ayrıntılar...

HUDUTSUZ SEVDA SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Büyük kayıpların ardından Halil İbrahim ve Zeynep, acı ve öfkeyle yüzleşirken, Fikret’in aldığı kararlar yeni bir savaşın kapısını aralar. Esma, Fikret’in uzaklaşmasıyla sarsılırken, Didem’in hamlesi Halil İbrahim’i zor bir seçimle karşı karşıya bırakır. Öte yandan, İskender’in sürpriz hamlesi tüm dengeleri değiştirirken, Zeynep ailesini korumak için kritik bir adım atar. Fikret’in sabrı tükenirken, Halil İbrahim onu durdurmak için harekete geçer.

HUDUTSUZ SEVDA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Hudutsuz Sevda dizisinin yeni bölümü 3 Nisan Perşembe günü ekranlara gelmeyecek.

Hudutsuz Sevda dizisinin 59. bölümü 10 Nisan Perşembe akşamı NOW TV ekranlarında yayımlanacak.