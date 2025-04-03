Yayınlanma: 03.04.2025 - 12:13

Güncelleme: 03.04.2025 - 12:13

CHP'nin boykot çağrısına destek veren sanat camiasında oyuncular öne çıkarken, bazı ünlü isimlerin de sessizliği sosyal medyada eleştirilere neden oldu. ÇGHB programıyla tanınan Emre Canpolat da Yılmaz Erdoğan'a tepki gösterdi. Peki, Emre Canpolat kimdir? Emre Canpolat kaç yaşında, nereli? Emre Canpolat'ın yer aldığı film ve diziler...

EMRE CANPOLAT KİMDİR?

Emre Canpolat, 22 Eylül 1981 yılında dünyaya geldi. 1996'da Mersin Halkevi Tiyatrosu'nda tiyatroya başladı. Süleyman Demirel Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünde okurken Isparta Belediye Tiyatrosu'nun kurulum çalışmalarında yer aldı.

Isparta Belediye Tiyatrosu'nun çeşitli oyunlarında rol aldı ve sahne amirliği yaptı. 2005 yılında BASAD tiyatro topluluğuna katıldı, çeşitli oyunlarında rol aldı ve sahne amirliği yaptı. 2006 yılında BKM Mutfak ekibine katıldı. Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı eğlence programında hem oyuncu hem de sahne amiri olarak görev aldı.

EMRE CANPOLAT'IN YER ALDIĞI FİLM VE DİZİLER