Aybüke Pusat'ın dizideki partneri Tolga Sarıtaş'tan tepki çeken adım!

Yayınlanma: 03.04.2025 - 11:59

Güncelleme: 03.04.2025 - 11:59

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik operasyonların ardından başlayan protestolar boykot ile devam ediyor.

Boykota çağrıda bulunanlara yönelik soruşturmalar ve abluka da sürüyor.

TRT'de yayımlanan 'Teşkilat' dizisinin başrol oyuncusu Aybüke Pusat, dün Türkiye genelinde uygulanan 'boykot' hareketi için sosyal medya hesabından çağrı yapmıştı.

Çağrının ardından TRT yönetimi, Pusat'ın projeden çıkarıldığını duyurmuştu. Karara tepki gösteren ve TRT'nin projelerinde yer alan Boran Kuzum ile Furkan Andıç da, rol aldıkları dizilerden çıkarılmıştı.

ROL ARKADAŞI SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ!

Teşkilat dizisinde Pusat'ın başrolü paylaştığı oyuncu Tolga Sarıtaş'tan ise, herhangi bir destek paylaşımı gelmedi.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Sarıtaş'a, hesabına bıraktığı yorumlar ile yaşananlara tepki gösterme çağrısı yaptı. Bunun üzerine Sarıtaş, hesabını yorumlara kapattı.

Sarıtaş ve Pusat, 2017 yılında da Söz adlı dizide başrolleri paylaşmıştı.