İçeride (Inside) filminin konusu ne? İçeride filminin oyuncuları kim?

İçeride filminin yönetmen koltuğunda Julien Maury, Alexandre Bustillo oturuyor. Filmin senaristliğini Alexandre Bustillo üstleniyor. Peki, İçeride filminin konusu ne? İçeride filminin oyuncuları kim?

İÇERİDE FİLMİNİN KONUSU NE?

Fransa'nın gore özellikler taşıyan korku filmi A l'intérieur, dünya korku filmi piyasasına Avrupa semalarından alternatif bir seçenek öneriyor. Hamileliği esnasında geçirdiği trafik kazasında kocasını kaybeden Sarah, henüz eşinin acısını unutamamıştır. Doğumuna bir gün kala kendisini tanıyan gizemli bir kadın ansızın kapısında belirir. Sarah'dan ne istediği belirsiz olan bu kadının ortaya çıkmasıyla kâbus dolu anlar başlar. Bu, içerde ağır darbelere yol açacaktır. Bol kan, gözyaşı ve şiddet vaadeden bu filmin yönetmenleri Alexandre Bustillo ve Julien Maury.

İÇERİDE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Béatrice Dalle

Alysson Paradis

Nathalie Roussel

François-Régis Marchasson

Jean-Baptiste Tabourin

Dominique Frot

Hyam Zaytoun

Tahar Rahim

Ludovic Berthillot

Emmanuel Lanzi

Nicolas Duvauchelle

Aymen Saïdi

İÇERİDE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

İçeride filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.