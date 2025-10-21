İki Dünya Bir Dilek filmi izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. İki Dünya Bir Dilek filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, İki Dünya Bir Dilek filmi ne zaman ve nerede yayımlanacak? İki Dünya Bir Dilek filminin konusu ne, oyuncuları kim?

İKİ DÜNYA BİR DİLEK FİLMİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

“İki Dünya Bir Dilek” filmi, 25 Kasım’da Prime Video platformunda izleyicilerle buluşacak. Yapım, 27 Kasım tarihinde ise Rusya’daki sinemalarda gösterime girecek.

İKİ DÜNYA BİR DİLEK FİLMİNİN KONUSU NE?

Bilge ve Can, 1998 yılbaşı gecesi yaşadıkları sağlık sorunları nedeniyle gittikleri hastanede tanışırlar. Henüz çocuk yaşta tanışan Bilge ve Can, yaşadıkları büyülü an nedeniyle aralarında farklı bir bağ geliştirirler. Aradan geçen yıllarla birlikte farklı yönlere savrulan Bilge ve Can'ın yolları kaderin ağlarını tekrar örmesiyle yeniden kesişir. Bilge artık başarılı bir avukatken, Can ise önemli bir keşfe imza aran bir arkeolog olmuştur. İkisinin arasındaki o bağ bu sefer zorlu bir sınavdan geçecektir.

İKİ DÜNYA BİR DİLEK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Hande Erçel

Metin Akdülger

Hüseyin Avni Danyal

İdil Fırat

Serkan Tınmaz

Nazlıcan Demir

Eylül Su Sapan

Didem İnselel

Rami Narin

Erdal Bilingen

İpek Erdem