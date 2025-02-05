Yayınlanma: 05.02.2025 - 17:22

Güncelleme: 05.02.2025 - 17:22

İki Şafak Arasında filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Selman Nacar üstleniyor. Peki, İki Şafak Arasında filminin konusu ne? İki Şafak Arasında filminin oyuncuları kim?

İKİ ŞAFAK ARASINDA FİLMİNİN KONUSU NE?

Kadir, akşam sevdiği kızın ailesiyle tanışacağı için oldukça heyecanlıdır. Ancak babasının tekstil fabrikasında iş kazasının gerçekleştiğini öğrendiğinde planları değişir. Kazayı işçinin ailesine söylemeyi üstelenen Kadir, işçinin ailesi için elinden geleni yapmaya hazırdır. Bu süreç içerisinde Kadir, hayatını üstüne kurduğu tüm değerlerin sarsıldığını hissetmeye başlar.

İKİ ŞAFAK ARASINDA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Nezaket Erden - Serpil

Mücahit Koçak - Kadir

Erdem Şenocak - Yasin

Burcu Gölgedar - Esma

Ali Seçkiner Alıcı - Orhan

Cihat Süvarioğlu - Doktor

Ünal Silver - Ibrahim

Gülçin Kültür Şahin - Lokumcu

Yıldırım Şimşek - Yusuf Usta

Banu Fotocan - Şehnaz

Bedir Bedir - Halil

Esra Gezginci - Hanife Koylu

Buket Gulbeyaz - Merve

Mehmet Emin Kadıhan - Murat

Cemalettin Cekmece - Ahmet

İKİ ŞAFAK ARASINDA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

İki Şafak Arasında filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7 olarak belirlendi.