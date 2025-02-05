İki Şafak Arasında filminin konusu ne? İki Şafak Arasında filminin oyuncuları kim?
İki Şafak Arasında filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. İki Şafak Arasında filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, İki Şafak Arasında filminin konusu ne? İki Şafak Arasında filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
İki Şafak Arasında filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Selman Nacar üstleniyor. Peki, İki Şafak Arasında filminin konusu ne? İki Şafak Arasında filminin oyuncuları kim?
İKİ ŞAFAK ARASINDA FİLMİNİN KONUSU NE?
Kadir, akşam sevdiği kızın ailesiyle tanışacağı için oldukça heyecanlıdır. Ancak babasının tekstil fabrikasında iş kazasının gerçekleştiğini öğrendiğinde planları değişir. Kazayı işçinin ailesine söylemeyi üstelenen Kadir, işçinin ailesi için elinden geleni yapmaya hazırdır. Bu süreç içerisinde Kadir, hayatını üstüne kurduğu tüm değerlerin sarsıldığını hissetmeye başlar.
İKİ ŞAFAK ARASINDA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Nezaket Erden - Serpil
Mücahit Koçak - Kadir
Erdem Şenocak - Yasin
Burcu Gölgedar - Esma
Ali Seçkiner Alıcı - Orhan
Cihat Süvarioğlu - Doktor
Ünal Silver - Ibrahim
Gülçin Kültür Şahin - Lokumcu
Yıldırım Şimşek - Yusuf Usta
Banu Fotocan - Şehnaz
Bedir Bedir - Halil
Esra Gezginci - Hanife Koylu
Buket Gulbeyaz - Merve
Mehmet Emin Kadıhan - Murat
Cemalettin Cekmece - Ahmet
İKİ ŞAFAK ARASINDA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
İki Şafak Arasında filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7 olarak belirlendi.
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