Yayınlanma: 03.02.2025 - 10:16

Güncelleme: 03.02.2025 - 10:16

Kaçak filminin yönetmen koltuğuna Andrew Davis oturuyor. Filmin senaristliğini Jeb Stuart ve David Twohy üstleniyor. Peki, Kaçak filminin konusu ne? Kaçak filminin oyuncuları kim?

KAÇAK FİLMİNİN KONUSU NE?

Chicago Memorial Hastanesi’nde saygıdeğer bir cerrah olan Doktor Richard Kimble (Harrison Ford), Chicago şehrinin ABD başkanı George W. Bush kadar zeki! polisleri tarafından karısını öldürmekle suçlanmaktadır. Dr. Kimble bunu reddetmekte, karısını tek kollu bir adamın öldürdüğünü söylemektedir, fakat deliller aleyhinedir. Mahkemeye çıkarılan Dr. Kimble suçlu bulunur ve zehirli iğneyle öldürülmesine karar verir. Dr. Kimble öldürüleceği yere nakli sırasında onunla beraber nakledilen diğer mahkumların kaçış entrikaları sayesinde kurtulur ve kaçar. Kimble’ın hedefi karısını öldürdüğünü söylediği tek kollu adamı bulmaktır. Ancak Kimble’ın işi kolay değildir; çünkü peşinde fazlasıyla inatçı bir dedektif olan Samuel “Sam” Gerard vardır. Kimble hem tek kollu adamı bulup cinayeti onun işlediğini kanıtlamak hem de bu süre zarfında dedektif Gerard’a yakalanmamak zorundadır.

KAÇAK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Tommy Lee Jones - Samuel Gerard

Julianne Moore - Dr. Anne Eastman

Joe Pantoliano - Cosmo Renfro

Harrison Ford - Dr. Richard Kimble

Daniel Roebuck - Biggs

Sela Ward - Helen Kimble

Jeroen Krabbé - Dr. Charles Nichols

L. Scott Caldwell - Poole

Ron Dean Detective - Kelly

Andreas Katsulas - Sykes

Tom Wood - Newman

KAÇAK FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Kaçak filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.8 olarak belirlendi.