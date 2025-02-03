Kaçak filminin konusu ne? Kaçak filminin oyuncuları kim?
Kaçak (The Fugitive) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kaçak filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kaçak filminin konusu ne? Kaçak filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Kaçak filminin yönetmen koltuğuna Andrew Davis oturuyor. Filmin senaristliğini Jeb Stuart ve David Twohy üstleniyor. Peki, Kaçak filminin konusu ne? Kaçak filminin oyuncuları kim?
KAÇAK FİLMİNİN KONUSU NE?
Chicago Memorial Hastanesi’nde saygıdeğer bir cerrah olan Doktor Richard Kimble (Harrison Ford), Chicago şehrinin ABD başkanı George W. Bush kadar zeki! polisleri tarafından karısını öldürmekle suçlanmaktadır. Dr. Kimble bunu reddetmekte, karısını tek kollu bir adamın öldürdüğünü söylemektedir, fakat deliller aleyhinedir. Mahkemeye çıkarılan Dr. Kimble suçlu bulunur ve zehirli iğneyle öldürülmesine karar verir. Dr. Kimble öldürüleceği yere nakli sırasında onunla beraber nakledilen diğer mahkumların kaçış entrikaları sayesinde kurtulur ve kaçar. Kimble’ın hedefi karısını öldürdüğünü söylediği tek kollu adamı bulmaktır. Ancak Kimble’ın işi kolay değildir; çünkü peşinde fazlasıyla inatçı bir dedektif olan Samuel “Sam” Gerard vardır. Kimble hem tek kollu adamı bulup cinayeti onun işlediğini kanıtlamak hem de bu süre zarfında dedektif Gerard’a yakalanmamak zorundadır.
KAÇAK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Tommy Lee Jones - Samuel Gerard
Julianne Moore - Dr. Anne Eastman
Joe Pantoliano - Cosmo Renfro
Harrison Ford - Dr. Richard Kimble
Daniel Roebuck - Biggs
Sela Ward - Helen Kimble
Jeroen Krabbé - Dr. Charles Nichols
L. Scott Caldwell - Poole
Ron Dean Detective - Kelly
Andreas Katsulas - Sykes
Tom Wood - Newman
KAÇAK FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Kaçak filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.8 olarak belirlendi.
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