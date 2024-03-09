Aziz Mahmud Hüdayi dizisinin konusu ne? Aziz Mahmud Hüdayi dizisi oyuncuları kimler?

Başrolünde Rüzgar Aksoy'un yer aldığı Aziz Mahmud Hüdayi'nin hikayesine odaklanan "Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu" dizisi Ramazan ayı boyunca televizyon izleyicileriyle buluşacak. Peki, Aziz Mahmud Hüdayi dizisinin konusu ne? Aziz Mahmud Hüdayi dizisi oyuncuları kimler?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.03.2024 - 15:13
Aziz Mahmud Hüdayi dizisinin konusu ne? Aziz Mahmud Hüdayi dizisi oyuncuları kimler?
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Anadolu'da yetişen velilerden Aziz Mahmud Hüdayi'nin yaşamı, "Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu" dizisiyle seyirciye aktarılacak. Peki, Aziz Mahmud Hüdayi dizisinin konusu ne? Aziz Mahmud Hüdayi dizisi oyuncuları kimler?

AZİZ MAHMUD HÜDAYİ DİZİSİ KONUSU

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği dizinin konusu özetle şöyle:

"Aziz Mahmud Hüdayi, Kahire'den Bursa'ya kadı naibi olarak atanır. Şehirde adaletin tesisi için Kadı Nazırzade ile birlikte çalışırken, Şeyh Üftade ile tanışır. Kadı olma hayalleri kurmuş ve bunu başarmıştır. Ancak Üftade hazretleri ona bambaşka bir hayatın kapılarını aralayacaktır…"

AZİZ MAHMUD HÜDAYİ DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Yönetmenliğini Kamil Aydın'ın üstlendiği, senaryosunu İsa Yıldız'ın kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Cem Kurtoğlu, Duygu Gürcan, Hakan Örge ve Tuğba Melis Türk yer alıyor.


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